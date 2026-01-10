ព័ត៌មាន
វេណេស៊ុយអេឡានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាដើម្បីស្តារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញ
យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោក Yvan Gil រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ន លោកស្រី Delcy Rodríguez បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមដំណើរការការទូត ស្វែងយល់ជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដោយមានគោលបំណងបង្កើតឡើងវិញនូវបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថា អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិក ក្នុងនោះមានលោក John McNamara អ្នកការទូតកំពូលអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូឡុំប៊ី បានមកដល់ទីក្រុងការ៉ាកាស ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃដំបូងអំពីលទ្ធភាពនៃការស្តារប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកឡើងវិញតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ។ ពីភាគីវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានប្រកាសផងដែរថា ខ្លួននឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកាយវិការនេះ។
សេចក្តីប្រកាសរបស់ទីក្រុងការ៉ាកាស ត្រូវបាននាំចេញត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធានៅថ្ងៃទី ៣ ខែមករា ដែលនាំឱ្យមានការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro៕