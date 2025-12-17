ព័ត៌មាន
វៀតណាម – អាស៊ាន៖ ៣០ ឆ្នាំនៃការកសាងសហគមន៍ និងការបង្កើតអនាគត
យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ លោកបណ្ឌិត ឡេ វ៉ាន់ ឡើយ ប្រធានបណ្ឌិត្យសភា វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម រយៈពេលបីទសវត្សរ៍នៃភាពជាដៃគូជាមួយអាស៊ានបានបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវរបស់វៀតណាម និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម។ សមិទ្ធផល និងការចូលរួមចំណែកដ៏លេចធ្លោរបស់វៀតណាមមិនត្រឹមតែពង្រឹងភាពជោគជ័យរួមរបស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយវៀតណាមឱ្យក្លាយជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំរបស់ប្លុកនេះទៀតផង។ វៀតណាមបញ្ជាក់ពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំរបស់ខ្លួនលើស្មារតីសាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ាន ហើយប្តេជ្ញាបន្តធ្វើជាសមាជិកសកម្ម វិជ្ជមាន និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានសាមគ្គីភាព សមកាលកម្ម ខ្លួនទីពឹងខ្លួន៕