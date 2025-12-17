Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម – អាស៊ាន៖ ៣០ ឆ្នាំនៃការកសាងសហគមន៍ និងការបង្កើតអនាគត

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម វៀតណាមបានរៀបចំ សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ ក្រោមប្រធានបទ “វៀតណាម - អាស៊ាន៖ ៣០ ឆ្នាំនៃការកសាងសហគមន៍ និងការបង្កើតអនាគត”។
ទិដ្ឋភាពនៃសិក្ខាសាលា

យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ លោកបណ្ឌិត ឡេ វ៉ាន់ ឡើយ ប្រធានបណ្ឌិត្យសភា វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម រយៈពេលបីទសវត្សរ៍នៃភាពជាដៃគូជាមួយអាស៊ានបានបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវរបស់វៀតណាម និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម។ សមិទ្ធផល និងការចូលរួមចំណែកដ៏លេចធ្លោរបស់វៀតណាមមិនត្រឹមតែពង្រឹងភាពជោគជ័យរួមរបស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយវៀតណាមឱ្យក្លាយជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំរបស់ប្លុកនេះទៀតផង។ វៀតណាមបញ្ជាក់ពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំរបស់ខ្លួនលើស្មារតីសាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ាន ហើយប្តេជ្ញាបន្តធ្វើជាសមាជិកសកម្ម វិជ្ជមាន និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានសាមគ្គីភាព សមកាលកម្ម ខ្លួនទីពឹងខ្លួន៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ការនាំចូលនិងនាំចេញឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានរំពឹងថា សម្រេចបានជាង ៩២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ការនាំចូលនិងនាំចេញឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានរំពឹងថា សម្រេចបានជាង ៩២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ការនាំចូលនិងនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងឈានដល់កម្រិត "កំណត់ត្រា" ជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានលើសពី ៩២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ការនាំចេញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងឈានដល់ ៤៧០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ការនាំចូលនិងនាំចេញ ដោយនាំវៀត ណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ២០ អំពីចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញ។
