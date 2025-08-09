Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម - សមាជិកសកម្មរបស់អាស៊ាន

ថ្ងៃទី ៨ សីហានេះ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ប្រារព្ធខួបលើកទី ៥៨ នៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍ (៨ សីហា ១៩៦៧ - ៨ សីហា ២០២៥)។ ក្នុងរយៈពេល ៥៨ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ អាស៊ានគឺជាគំរូជោគជ័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ ជាមួយនឹងតួនាទី និងកិត្យានុភាពកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ ក្នុងដំណើរនោះ វៀតណាមដែលមានសមាជិកភាព ៣០ ឆ្នាំ បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង ជួយបញ្ជាក់ពីឋានៈនិងតួនាទីរបស់អាស៊ានលើឆាកអន្តរជាតិ។

ក្នុងអត្ថបទ “ដំណើរ៣០ឆ្នាំ៖ ពីសេចក្តីប្រាថ្នារួម ទៅកាន់សមាជិកជាទីទុកចិត្ត និងការទទួលខុសត្រូវ” ក្នុងឱកាសនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Bui Thanh Son បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រយៈពេល ៣០ឆ្នាំមុន វៀតណាមបានចូលក្នុងផ្ទះរួមអាស៊ាន ដោយមានផ្នត់គំនិតសកម្ម ទំនួលខុសត្រូវ និងមានបំណងចង់រួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ឆ្លងកាត់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយតុល្យភាពនិងសុច្ឆន្ទៈ វៀតណាមបានរួមចំណែកក្នុងការចុះសម្រុងគ្នានូវភាពខុសប្លែកគ្នា និងការបង្កើនលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា រក្សាសំឡេងរួមរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ ដោយ ឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងធម្មនុញ្ញអាស៊ាន។ វៀតណាមបានដើរតួនាទីដ៏ល្អជាស្ពានរវាងគោលនយោបាយនិងការអនុវត្ត បំពេញផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជន ធុរកិច្ច និងមូលដ្ឋាន។ វៀតណាមតែងតែជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ និងបរិយាប័ន្ន។ ជាពិសេស វិធីសាស្រ្តរបស់វៀតណាម “យកប្រជាជនជាមជ្ឈមណ្ឌល គោលដៅ និងកម្លាំងជំរុញនៃដំណើរការកសាងសហគមន៍” ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទិសដៅទូទៅនៃឯកសារអាស៊ាន ២០៤៥។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វៀតណាមក៏ជាកត្តាសកម្មក្នុងការជំរុញបណ្តាញភាពជាដៃគូ និងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានផងដែរ។ តាមទស្សនៈក្នុងតំបន់ អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានសំឡេងវៀតណាម បានបញ្ជាក់ថា៖

 
អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន។ រូបថត៖ VN

“វៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកយ៉ាងសកម្មរបស់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ប្រការនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម និងសំណើដែលវៀតណាមបានដាក់ចេញក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗគ្នា។ អាចនិយាយបានថា វៀតណាមបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្តូរយន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ាន នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ និងពង្រឹងសហគមន៍អាស៊ាន។ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមជាប្រទេសធំទី៣បើគិតពីចំនួនប្រជាជនក្នុងតំបន់ បន្ទាប់ពីប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីន។ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វៀតណាមគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយ GDP របស់វៀតណាមបានរួមចំណែកដល់តំបន់គឺមានទំហំធំណាស់។ វៀតណាមក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។ ដូច្នេះ តាមរបៀបជាច្រើន ក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំគិតថា វៀតណាមបានរួមចំណែកជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍអាស៊ាន”។

ក្រឡេកមើលទៅក្រោយរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមក ការប្តេជ្ញាចិត្ត សកម្មភាពនីមួយៗ គំនិតផ្តួចផ្តើមនីមួយៗបានបង្ហាញពីភាពសកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាម ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់អាស៊ាន។ ឈា ចូលដំណាក់កាលថ្មី ដោយមានផ្នត់គំនិតថ្មី និងឥរិយាបទថ្មី វៀតណាមនឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងនិរន្តរភាព៕ 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

“លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អង់ហ្គោឡាឡើងកំពស់ថ្មី ក្លាយជាស្ពានជំរុញសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាហ្រ្វិក” គឺជាប្រធានបទនៃសុន្ទរកថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិសេសនៃរដ្ឋសភាអង់ហ្គោឡា ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៧ សីហា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
