វៀតណាម និង EU សម្របសម្រួលដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យសហភាពអឺរ៉ុប
និងសហគមន៍ធុរកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបសម្របសម្រួលដើម្បីអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) ដោយបើកបន្ថែមទៀតនូវទីផ្សារសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរបៃតង
ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល កសិកម្មស្អាត ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់
វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍...។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យសហគ្រាសជំរុញប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ៧
ដែលនៅសល់ឱ្យបង្ហើយការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប
(EVIPA) នៅឆ្នាំនេះ
ដើម្បីបង្កើតរបកគំហើញថ្មីមួយក្នុងវិស័យវិនិយោគរវាងភាគីទាំងពីរ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហា
"កាតលឿង" IUU លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា៖ “យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មលើការងារនេះ។ បច្ចុប្បន្ន
ក្រុមការងារកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគ្រប់ខេត្ត និងក្រុង
ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការងារនេះ ស្របតាមអនុសាសន៍របស់ EC។
រាល់អនុសាសន៍ទាំងអស់របស់ EC យើងកំពុងអនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្ម។ ខ្ញុំស្នើឱ្យលោកអ្នកបញ្ចេញមតិក្នុងការដកកាតលឿង IUU ផងដែរ”។
ចំណែកលោក Jens Rübbert ប្រធាន EU-ABC បានមានប្រសាសន៍ថា អាជីវកម្មអឺរ៉ុបវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមលើការបើកចំហពាណិជ្ជកម្ម ការបន្តកែទម្រង់រដ្ឋបាល និងសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាស្ថិរភាពក្នុងប្រទេស។ លោក Jens Rubbert បានបញ្ជាក់ថា ភាគីទាំងពីរមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអាទិភាពនាពេលអនាគត។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Bruno Jaspaert ប្រធាន EuroCham បានឲ្យដឹងថា អាជីវកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន ៨៨.០០០ អឺរ៉ូ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់វៀតណាមក្នុងការជំនះផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ៕