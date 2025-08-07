ព័ត៌មាន
វៀតណាម និង EU សន្ទនានិងសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្មារតីស្ថាបនា និងបើកចំហ
នេះគឺជាការឯកភាពដែលសម្រេចបានរវាងវៀតណាម និង EU ក្នុងកិច្ចសន្ទនាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ នាថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥។ កិច្ចសន្ទនានេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក Pham Hai Anh ប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាម និងលោកស្រី Paola Pampaloni នាយិការងប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសអឺរ៉ុប តំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក។
នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះ ខ្លឹមសារស្នូលចំនួន ៤ ត្រូវបានពិភាក្សារួមមាន៖ សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌; សិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយ; នីតិរដ្ឋ និងកំណែទម្រង់ច្បាប់; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សពហុភាគី។
សហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ចំពោះវឌ្ឍនភាព និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់ការទទួលបានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ និងជំរុញសមភាពយេនឌ័រ។ EU បានកត់សម្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នាពេលថ្មីៗនេះក្នុងវិស័យសិទ្ធិពលករ តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីសហជីពវៀតណាមដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥ ហើយបានស្វាគមន៍ចំពោះការពន្យល់និងព័ត៌មានរបស់វៀតណាមលើបញ្ហានេះ។ សហភាពអឺរ៉ុបបានគូសបញ្ជាក់ជាពិសេសចំពោះការផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) លេខ ៨៧ និងក្រឹត្យស្តីពីអង្គការតំណាងកម្មករ និងការចរចាជាសមូហភាព។
សហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិ រួមទាំងការកាត់បន្ថយចំនួនទោសប្រហារជីវិតចុះមកត្រឹម១០។ EU ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យវៀតណាមបង្កើនការចូលរួមក្នុងយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាពិសេសក្នុងឋានៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស។
ការសន្ទនាអំពីសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល ប្រទេសបែលហ្សិក៕