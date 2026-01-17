ព័ត៌មាន
វៀតណាម និងអង្គការសហប្រជាជាតិពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសកល
អនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការស្រាវជ្រាវ ការផ្តល់ប្រឹក្សា គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រីឯខ្លួនវិញ អគ្គលេខាធិការរងលោក Amandeep Singh Gill បានស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅក្នុងបណ្តាញកសាងសមត្ថភាព AI និងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមជ្ឈមណ្ឌល AI ក្នុងតំបន់ ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសកល ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត៕