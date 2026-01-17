Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម និងអង្គការសហប្រជាជាតិពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសកល

វៀតណាមចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងបង្កើនភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រ។ នេះបើតាមការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Amandeep Singh Gill អគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាបេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យា នាថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ។
លោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ទទួលជួបលោក Amandeep Singh Gill អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាបេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យា។ រូបថត៖ Thanh Long/qdnd.vn

អនុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការស្រាវជ្រាវ ការផ្តល់ប្រឹក្សា គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រីឯខ្លួនវិញ អគ្គលេខាធិការរងលោក Amandeep Singh Gill បានស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់វៀតណាមនៅក្នុងបណ្តាញកសាងសមត្ថភាព AI និងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមជ្ឈមណ្ឌល AI ក្នុងតំបន់ ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសកល ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
