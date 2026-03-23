Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាម និងរុស្ស៊ី ជំរុញគម្រោងឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG)

ក្នុងក្របខណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញទៅទស្សនា និងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Novatek ដែលជាសាជីវកម្មឈានមុខគេរបស់រុស្ស៊ី និងពិភពលោកក្នុងវិស័យឧស្ម័នធម្មជាតិ ដើម្បីជំរុញគម្រោងឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG) ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VOV-Moscow

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មរបស់ Novatek ជាមួយដៃគូវៀតណាម ហើយបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ភាពសមស្របក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងបង្កើតផលប៉ះពាល់ និងប្រសិទ្ធភាពរួមគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ Novatek សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមូលដ្ឋាន ភ្នាក់ងារ និងសហគ្រាសរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យថាមពល ប្រេង និងឧស្ម័ន ដូចជាសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មនិងថាមពលជាតិវៀតណាម (Petrovietnam) សាជីវកម្មអគ្គិសនីវៀតណាម និងសហគ្រាសឯកជននានា ដើម្បីចូលរួមនិងអនុវត្តគម្រោង រួមទាំងការសាងសង់កន្លែងស្តុកទុកដ៏ធំរបស់ Novatek នៅវៀតណាម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសវៀតណាមឱ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Novatek លើបច្ចេកវិទ្យាឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ។

ថ្នាក់ដឹកនាំ Novatek បានសម្តែងការឯកផាពខ្ពស់ ហើយបានបញ្ជាក់ថា នឹងធផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មជាមួយដៃគូវៀតណាម ដើម្បីជំរុញគម្រោង និងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឡើង៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីគ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីបូកសរុបកម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top