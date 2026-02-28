Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម និងព័រទុយហ្គាល់ មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

វៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ និងមានបំណងចង់ពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយព័រទុយហ្គាល់ ដែលជាសមាជិកសកម្មមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU)។

នាយករដ្ឋមវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការរដ្ឋ និងកិច្ចការបរទេសព័រទុយហ្គាល់ លោក Paulo Rangel។ រូបថត៖ VNA

នេះជាការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ នៅពេលអញ្ជើញទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការរដ្ឋ និងកិច្ចការបរទេសព័រទុយហ្គាល់ លោក Paulo Rangel ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។

ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរ និងសក្តានុពលសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំធេងដែលនៅសេសសល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់; លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាមទិសដៅជាក់ស្ដែង មានប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមបរិបទថ្មី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យជំរុញខ្លាំងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនដូចជា៖ ថាមពលកកើតឡើងវិញ នាវាចរណ៍ កំពង់ផែសមុទ្រ ការដំឡើងនាវា ភស្តុភារកម្ម ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍ និងការថែទាំសុខភាព ជាដើម។

រីឯខ្លួនវិញ លោករដ្ឋមន្រ្តី Paulo Rangel បានបញ្ជាក់ថា ព័រទុយហ្គាល់ចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយមានការឯកភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងទិសដៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយវៀតណាមផងដែរ។

មុននោះ លោករដ្ឋមន្រ្តី Paulo Rangel បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Le Hoai Trung រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ហើយបានចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធស្ថានទូតព័រទុយហ្គាល់ប្រចាំនៅវៀតណាម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

