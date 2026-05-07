ព័ត៌មាន

វៀតណាម និងទួរគី​បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការពារជាតិ និងអវកាស (SAHA) ២០២៦ នៅប្រទេស​ទួរគី (៥-៩ ឧសភា) នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានចូលជួប​សម្តែងការគួរសមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទួរគី លោក យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ។​

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានចូលជួប​សម្តែងការគួរសមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទួរគី លោក យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ។​ រូបថត៖ ក្រសួងការពារប្រទេស​

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមតែងតែយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះតួនាទី និង​ឋានៈរបស់ទួរគីលើឆាកអន្តរជាតិ និងតំបន់ ដោយចាត់ទុកនេះ ជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់។ ដើម្បី​បន្ត​ជំរុញ បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគី​ឲ្យ​កាន់​តែ​ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលអនាគត ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានស្នើឱ្យលោក​រដ្ឋមន្ត្រី យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទាំងពីរឱ្យ​បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ រក្សាប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិ​ថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រី និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុ​ងការបណ្តុះបណ្តាល ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និងពាណិជ្ជកម្មយោធា។

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង និងគណៈប្រតិភូ ទស្សនា​ស្ទង់់របស់សារជីវកម្ម​ឧស្សាហកម្ម​អេឡិចត្រូនិចយោធា Aselsan។ រូបថត៖ ក្រសួងការពារប្រទេស​

រីឯខ្លួន​វិញ លោក​រដ្ឋមន្ត្រី យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមគឺជាដៃគូ​ដ៏​សំខាន់របស់ទួរគីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយបង្ហាញពីបំណងចង់ឱ្យ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តអភិវឌ្ឍដល់​កម្រិតថ្មីមួយ កាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព៕​​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ជម្លោះអាចនឹងបញ្ចប់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ព្រម​ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀង

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសថា ជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល និងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ប្រសិនបើទីក្រុងតេអេរ៉ង់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាន​ដាក់​ចេញ ក្នុង​បរិបទដែលប្រភព​​ព័ត៌មានជា​ច្រើន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ភាគីទាំងពីរជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ។
