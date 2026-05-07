វៀតណាម និងទួរគីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់ទួរគីលើឆាកអន្តរជាតិ និងតំបន់ ដោយចាត់ទុកនេះ ជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់។ ដើម្បីបន្តជំរុញ បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពនាពេលអនាគត ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានស្នើឱ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ យកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទាំងពីរឱ្យបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ រក្សាប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រី និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និងពាណិជ្ជកម្មយោធា។
រីឯខ្លួនវិញ លោករដ្ឋមន្ត្រី យ៉ាសារ ហ្គូឡឺរ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់ទួរគីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយបង្ហាញពីបំណងចង់ឱ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតថ្មីមួយ កាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព៕