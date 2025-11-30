Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម - កម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងពិសេសត្រូវបានពង្រឹងដោយឥតឈប់ឈរ បើកចេញយុគសម័យដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងឱកាសចូលរួមសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃបណ្តាខេត្តជាប់ព្រំដែន វៀតណាម - កម្ពុជាលើកទី ១៣ ដែលបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកប៊ូយ ថាញ់សឹន បានអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត។
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ទទួលជួបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ប៊ូយ ថាញ់ សឺន។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងជំនួបទទួលជួប ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន សែន បានស្វាគមន៍លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឹន អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម មកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាខេត្តព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី១៣ ហើយបានអះអាងថា សន្និសីទនេះនឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ ចីរភាពយូរអង្វែង រវាងប្រទេសទាំងពីរ។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានសម្តែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងក្លាយជាចំណុចភ្លឺស្វាងក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀង និងសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសលទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាខេត្តព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី១៣៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

