វៀតណាម - កម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងពិសេសត្រូវបានពង្រឹងដោយឥតឈប់ឈរ បើកចេញយុគសម័យដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងជំនួបទទួលជួប ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្តេចហ៊ុន សែន បានស្វាគមន៍លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឹន អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម មកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាខេត្តព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី១៣ ហើយបានអះអាងថា សន្និសីទនេះនឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ ចីរភាពយូរអង្វែង រវាងប្រទេសទាំងពីរ។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ូយ ថាញ់ សឹន បានសម្តែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធ និងក្លាយជាចំណុចភ្លឺស្វាងក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀង និងសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសលទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងសន្និសីទសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាខេត្តព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី១៣៕