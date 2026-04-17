វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់ជម្លោះនិងការពារសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅមជ្ឈិមបូព៌ា
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់វៀត ណាមចំពោះគោលជំហរ និងកង្វល់រួមរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពិសេសពីរលើកថ្មីៗនេះ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើបញ្ហានេះ។ វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់រាល់ការវាយប្រហារដោយយោធាតម្រង់លើរដ្ឋអធិបតេយ្យ ជាពិសេសរដ្ឋដែលបានប្រកាសថា មិនពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះ។
តំណាងវៀតណាមបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមា ជៀសវាងសកម្មភាពដែលធ្វើឱ្យភាពតានតឹងកើនឡើង ចៀសវាងការគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់គឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកដូ ហ៊ុង វៀត បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់បណ្ដោះ អាសន្ន ហើយបានជំរុញឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ ចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្ទនា ស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង ទទួលស្គាល់និងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងបង្កើតលំហរការទូត៕