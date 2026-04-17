Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់ជម្លោះនិងការពារសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅមជ្ឈិមបូព៌ា

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ (រូបថត៖ VNA)

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់វៀត ណាមចំពោះគោលជំហរ និងកង្វល់រួមរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពិសេសពីរលើកថ្មីៗនេះ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើបញ្ហានេះ។ វៀតណាមប្រឆាំងជំទាស់រាល់ការវាយប្រហារដោយយោធាតម្រង់លើរដ្ឋអធិបតេយ្យ ជាពិសេសរដ្ឋដែលបានប្រកាសថា មិនពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះ។

តំណាងវៀតណាមបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមា ជៀសវាងសកម្មភាពដែលធ្វើឱ្យភាពតានតឹងកើនឡើង ចៀសវាងការគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់គឺជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកដូ ហ៊ុង​ វៀត បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់បណ្ដោះ អាសន្ន ហើយបានជំរុញឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ ចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្ទនា ស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង ទទួលស្គាល់និងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងបង្កើតលំហរការទូត៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម និងភរិយា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម និងភរិយា បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន

នាថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹមនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងណាននីង (ក្វាងស៊ី) បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា តាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង និងភរិយា។
