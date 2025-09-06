ព័ត៌មាន
វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យនាំសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗ
ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំនេះ អគ្គទីប្រឹក្សា Nguyen Hoang Nguyen អនុប្រធានបេស កកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងជាថ្មីនូវគោលជំហរដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ វៀតណាមក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ក្នុងការរំសាយអាវុធ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ព្រមទាំងធានាសិទ្ធិ នៃប្រទេសនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលបរមាណូក្នុងគោលដៅសន្តិភាព។ ក្នុងឱកាសនេះដែរ តំណាង វៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសន្និសីទត្រួត ពិនិត្យ សន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) ក្នុងឆ្នាំ២០២៦ហើយបាន អំពាវនាវឱ្យប្រទេសទាំងអស់រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រឹងដំណើរការនេះ។
វៀតណាមនិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការគាំទ្រពីប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (SEANWFZ) ដោយចាត់ទុកថានេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញសន្តិភាព សន្តិសុខក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ៕