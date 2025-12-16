Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ២០ លាន

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ នៅតំបន់ពិសេស Phu Quoc ខេត្តអានយ៉ាង ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអានយ៉ាង បានរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ២០លាន នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Phu Quoc។

ពិធីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ២០ លាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Phu Quoc។ រូបថត៖ ត្រឹនកុងដាត/VOV

លោកស្រី Karolina Agnieszka Muskus ជនជាតិប៉ូឡូញ បានមកដល់ Phu Quoc វៀតណាមនារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ តាមជើងហោះហើររបស់ LOT Polish Airlines គឺជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ២០លាន។

លោកស្រី Karolina Agnieszka Muskus ជនជាតិប៉ូឡូញជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ២០លានដែលមកវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ រូបថត៖ ត្រឹនកុងដាត/VOV

នេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៦៥ ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍដែលទេសចរណ៍វៀតណាមបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២០ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលគូសសញ្ញាជំហានអភិវឌ្ឍថ្មីនៅក្នុងដំណើរការស្តារឡើងវិញ និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងទីផ្សារទេសចរណ៍សកល ហើយបានបញ្ជាក់ពីឋានៈ កិត្យានុភាព និងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងនៃទេសចរណ៍វៀតណាមលើទូទាំងពិភពលោក។

លោក Ho An Phong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍។ រូបថត៖ ត្រឹនកុងដាត/VOV

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Ho An Phong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានបញ្ជាក់ថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ២០ លាននាក់ដែលមកកាន់វៀតណាម បានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលមានសុវត្ថិភាព រួសរាយរាក់ទាក់ គួរឲ្យទាក់ទាញ និងមានបទពិសោធន៍ច្រើន។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ Phu Quoc ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរមណីយដ្ឋាន លេងកម្សាន្ត និងទទួលបទពិសោធន៍កោះសមុទ្រដ៏វិសេសវិសាលរបស់វៀតណាម។ នេះក៏ជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧ផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ការតាំងពិព័រណ៍ HanoiTex និង HanoiFabric ២០២៥ ទាក់ទាញប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៩

ការតាំងពិព័រណ៍ HanoiTex និង HanoiFabric ២០២៥ ទាក់ទាញប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៩

ការតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌនិងដេរប៉ាក់ - ឧបករណ៍ វត្ថុធាតុដើម និងក្រណាត់ (HanoiTex និង HanoiFabric ២០២៥) នឹង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិ I.C.E វិថី Tran Hung Dao លេខ ៩១ ទីក្រុងហាណូយ។
