វៀតណាមស្នើឱ្យអង្គការ UNESCO ប្រព្រឹត្តអនុគ្រោះចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
វៀតណាមកំពុងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំនេះ ក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង ២៤ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអនុសញ្ញានេះ។ ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី Nguyen Thi Van Anh ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការ UNESCO បានស្នើថា នាពេលអនាគត ត្រូវផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលបានអនុម័តទាក់ទងនឹងមាត្រា១៦ នៃអនុសញ្ញាស្តីពី "ការប្រព្រឹត្តអនុគ្រោះចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍”។ វៀតណាមនឹងបន្តសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាឆ្នាំ២០០៥ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោកស្រី Nguyen Thi Van Anh បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨០ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌វៀតណាម ត្រូវបានចេញផ្សាយ។ ប្រទេសវៀតណាមកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌រហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥។
សម័យប្រជុំលើកទី ១៩ គ្រោបនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើន។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ភាគីចំនួន ១៦១ បានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាឆ្នាំ ២០០៥៕