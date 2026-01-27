ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្នើឱ្យអង្គការយូណេស្កូទទួលស្គាល់មណ្ឌលកេរ្តិ៍ដំណែលវិទ្យាអូរកែវ -បាថេជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌
កីឡា និងទេសចរណ៍ពិនិត្យឡើងវិញ បង្ហើយនិងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការយូណេស្កូ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ
ដោយធានាគុណភាពមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា។ ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់តួនាទី
និងឋានៈរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការយូណេស្កូ។ល។
តំបន់បុរាណវិទ្យាអូរកែវ-បាថេ
មានផ្ទៃដីអភិរក្សសរុបប្រមាណ ៤៣៣ ហិកតា។ តំបន់នេះ
គឺជាស្នាកស្នាមបុរាណដ៏សំខាន់មួយនៃអរិយធម៌អូរកែវ ដែលរីកចម្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី
១ ដល់ទី ៧។ នេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់នគរហ្វូណនបុរាណ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រឡាយ
ស្ថាបត្យកម្ម និងវត្ថុបុរាណវិទ្យា
ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងជំនឿ។
ខេត្តអានយ៉ាង បច្ចុប្បន្នមានទីតាំងវប្បធម៌អូរកែវជាង ៨០ កន្លែង ដែលក្នុងនោះអូរកែវ
បា ថេ គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយ ដែលធ្លាប់ជាទីក្រុង កំពង់ផែ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច
និងវប្បធម៌ដ៏សំខាន់របស់នគរហ្វូណនបុរាណ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ទីតាំងអូរកែវ បាថេ
ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ចាត់ថ្នាក់ជាបេតិកភ័ណ្ឌជាតិពិសេស៕