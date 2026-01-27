Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្នើឱ្យអង្គការយូណេស្កូទទួលស្គាល់មណ្ឌលកេរ្តិ៍ដំណែលវិទ្យាអូរកែវ -បាថេជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ម៉ៃ វ៉ាន់ជីញ បានយល់ព្រមផ្ញើសំណុំឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រ "មណ្ឌលកេរដំណែលវិទ្យាអូរកែវ -បាថេ ខេត្តអានយ៉ាង" ទៅកាន់អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ) ដើម្បីស្នើឱ្យទទួលស្គាល់ និងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
រណ្តៅជីកកកាយនៅអូរកែវ បា ថេ ស្រុកថោយសើន ខេត្តអានយ៉ាង (រូបថត៖ VGP)

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ពិនិត្យឡើងវិញ បង្ហើយនិងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការយូណេស្កូ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ ដោយធានាគុណភាពមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា។ ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់តួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាមនៅក្នុងយន្តការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការយូណេស្កូ។ល។

តំបន់បុរាណវិទ្យាអូរកែវ-បាថេ មានផ្ទៃដីអភិរក្សសរុបប្រមាណ ៤៣៣ ហិកតា។ តំបន់នេះ គឺជាស្នាកស្នាមបុរាណដ៏សំខាន់មួយនៃអរិយធម៌អូរកែវ ដែលរីកចម្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី ១ ដល់ទី ៧។ នេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់នគរហ្វូណនបុរាណ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រឡាយ ស្ថាបត្យកម្ម និងវត្ថុបុរាណវិទ្យា ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងជំនឿ។ ខេត្តអានយ៉ាង បច្ចុប្បន្នមានទីតាំងវប្បធម៌អូរកែវជាង ៨០ កន្លែង ដែលក្នុងនោះអូរកែវ បា ថេ គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយ ដែលធ្លាប់ជាទីក្រុង កំពង់ផែ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ដ៏សំខាន់របស់នគរហ្វូណនបុរាណ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ទីតាំងអូរកែវ បាថេ ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ចាត់ថ្នាក់ជាបេតិកភ័ណ្ឌជាតិពិសេស៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏លេចធ្លោរបស់វៀតណាម

មហានសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាម បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ ក្នុងនោះមានអ្នកជំនាញជាច្រើនបានវាយតម្លៃថា វៀតណាមជាគំរូដ៏ជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។
