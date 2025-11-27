ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្នើឱ្យធនាគារពិភពលោក បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ និងឡូជីស្ទិក
នៅក្នុងជំនួបនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានស្នើឱ្យធនាគារពិភពលោក បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ ឡូជីស្ទិក ថាមពលស្អាត ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ODA និងដើមទុនអនុគ្រោះជាមួយនឹងទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ភាពធន់តាមឆ្នេរសមុទ្រ;...។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកបានស្នើឱ្យអនុប្រធានធនាគារពិភពលោក (WB) សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាម ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ និងសម្រេចបាននូវអាទិភាពរួម រវាងភាគីទាំងពីរ។អនុប្រធានធនាគារពិភពលោក លោក Carlos Felipe Jaramillio ក៏បានពិភាក្សាជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗរួមមាន៖ ការវិនិយោគលើគម្រោងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍; ការអនុវត្ត "គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៃវាលស្រែគុណភាពខ្ពស់និងការបំភាយឧស្ម័នទាប ១ លានហិកតា ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងកំណើនបៃតងនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long"៕