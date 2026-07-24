ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ាន
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង បានស្នើឱ្យបណ្តាប្រទេសផ្តល់អាទិភាពដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងពង្រឹងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហយទ្រុង ក៏បានស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ានក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនី ថាមពលស្អាត និងការអភិវឌ្ឍកាបូនទាប។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ បណ្តារដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន+៣ ដំណាក់កាល ២០២៣-២០២៧; ធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម តភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់; ស្រាវជ្រាវលើលទ្ធភាពនៃការពង្រីកមូលនិធិទុកបម្រុងអង្ករ ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ; ពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃ ការបង្កើតទុនបម្រុងប្រេងកាតរួម ជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខថាមពល។ ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ក៏បន្តត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ៕