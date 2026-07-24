Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ាន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ (AMM-59) និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន+៣ រួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ាន ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។
សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន+៣។ ប្រភាព៖ អាស៊ាន ២០២៦

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង បានស្នើឱ្យបណ្តា​ប្រទេសផ្តល់អាទិភាពដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងពង្រឹងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់។ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហយទ្រុង ក៏បានស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ានក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនី ថាមពលស្អាត និងការអភិវឌ្ឍកាបូនទាប។

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ បណ្តា​រដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តផែនការ​សកម្មភាពអាស៊ាន+៣ ដំណាក់កាល ២០២៣-២០២៧; ធ្វើ​ឱ្យស៊ីជម្រៅ​ថែមទៀតនូវ​ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម តភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់; ស្រាវជ្រាវលើលទ្ធភាពនៃការពង្រីកមូលនិធិទុក​បម្រុង​អង្ករ ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ; ពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃ ការបង្កើតទុនបម្រុងប្រេងកាតរួម ជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើម្បីរួមចំណែកធានាសន្តិសុខថាមពល។ ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ក៏បន្ត​ត្រូវបាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦

វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន លោកស្រី Maria Theresa Lazaro នៅខាងក្រៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top