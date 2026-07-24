Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន លោកស្រី Maria Theresa Lazaro នៅខាងក្រៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន លោកស្រី Maria Theresa Lazaro។ រូបថត៖ VNA

រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហយទ្រុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីសកម្ម និងការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ហ្វីលីពីនក្នុង​នាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ ២០២៦។ ជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាព និងឯកភាព ជំរុញសំឡេងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងបង្កើតវិធីសាស្រ្តអភិក្រម​របស់អាស៊ានចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ស្មុគស្មាញ​នៅ​ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការ​ទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ាន​ប្រកប​ដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦។

លោក​ស្រី​រដ្ឋមន្ត្រី Maria Theresa Lazaro បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី សំឡេង និងការរួមចំណែកជា​វិជ្ជមានរបស់វៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ាន ដោយចាត់ទុកការសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងអាស៊ាននិងវេទិកា​ពហុភាគីផ្សេងៗ ជាចំណុចលេចធ្លោនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដូចគ្នា រដ្ឋមន្ត្រី​ទាំងពីរ​រូប​បាន​យល់ព្រមបន្ត​ពង្រីកការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ គួរឱ្យទុកចិត្ត និងស្ថាបនារវាងប្រទេសទាំងពីរ; រួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងការពង្រឹងតួនាទី​មជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់។ ទាក់ទងនឹងសមុទ្រខាងកើត ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិ COC ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព ជាក់​ស្តែង និង​សមស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និង UNCLOS ១៩៨២​៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ាន

វៀតណាមស្នើឱ្យចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រដល់អាស៊ាន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ (AMM-59) និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន+៣ រួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ាន ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top