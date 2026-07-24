ព័ត៌មាន
វៀតណាមសម្របសម្រួល និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦
រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហយទ្រុង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីសកម្ម និងការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ ២០២៦។ ជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាសាមគ្គីភាព និងឯកភាព ជំរុញសំឡេងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងបង្កើតវិធីសាស្រ្តអភិក្រមរបស់អាស៊ានចំពោះការអភិវឌ្ឍដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រហ្វីលីពីនក្នុងការទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២៦។
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Maria Theresa Lazaro បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី សំឡេង និងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់វៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ាន ដោយចាត់ទុកការសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងអាស៊ាននិងវេទិកាពហុភាគីផ្សេងៗ ជាចំណុចលេចធ្លោនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានយល់ព្រមបន្តពង្រីកការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ គួរឱ្យទុកចិត្ត និងស្ថាបនារវាងប្រទេសទាំងពីរ; រួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងការពង្រឹងតួនាទីមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់។ ទាក់ទងនឹងសមុទ្រខាងកើត ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិ COC ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាក់ស្តែង និងសមស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និង UNCLOS ១៩៨២៕