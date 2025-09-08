Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមសម្របសម្រួលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃ​មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត

នាថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការត្រៀមរៀបចំសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំ អ.ស.ប និងឯកអគ្គរដ្ឋទូត Paula Narvaez ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសឈីលីប្រចាំ អ.ស.ប។
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ VNA

 

 

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្ត សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨១ ក្រោមប្រធានបទ "ជំរុញវិធីអភិក្រមពហុភាគី និងអន្តរជំនាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ ត្រៀមលក្ខណៈ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត និងស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាល ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ និងសាមគ្គីគ្នា" ។

សេចក្តីសម្រេចចិត្តបានអំពាវនាវឱ្យពង្រឹងការសន្យាពហុភាគី ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសសមាជិក ជាមួយទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ហើយបានបញ្ជាក់ថា ត្រូវធានាការអភិវឌ្ឍ ការបែងចែក និងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតក្នុងការការពារ ការត្រៀមរៀបចំ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត។

ការដែលប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងឱ្យវៀតណាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តខាងលើគឺជាការទទួលស្គាល់ និងជឿទុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសមិទ្ធិផល និងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់វៀតណាមក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតជាសកល នាពេលកន្លងទៅ។ តាងនាមឱ្យប្រទេសសមាជិក អនុប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Gheorghe Leucă បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម និងឈីលីសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងសកម្មនិងស៊ីជម្រៅ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញដំណើរការរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទជាន់ខ្ពស់ដ៏សំខាន់ ប្រកបដោយអត្ថន័យនេះ៕

 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងសន្និសីទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអាស៊ាន លើកទី ២២

វៀតណាមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងសន្និសីទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអាស៊ាន លើកទី ២២

សន្និសីទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអាស៊ាន គឺជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការយោធាតំបន់រវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងជាផ្នែកមួយនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរបស់អាស៊ាន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top