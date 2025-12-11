ព័ត៌មាន
វៀតណាមរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ភាពជោគជ័យរួមរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ ២០២៥
នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាម និងប្រទេសដទៃទៀតបានជំរុញការអនុវត្តផែនការមេសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍ឆ្នាំ ២០២៥ និងអនុម័តលើចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥ ដោយអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើនប្រកបដដោយជោគជ័យ ដូចជាប្រធានក្រុមការងារគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI); ការរៀបចំវេទិកាអនាគតអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំទីពីរជាប់ៗគ្នា។ អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Dang Hoang Giang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “អស់រយៈពេល ៣០ឆ្នាំកន្លងទៅ ពីប្រទេសដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ឥឡូវនេះយើងបានក្លាយជាសមាជិកដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់អាស៊ាន។ នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់បំផុត បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៃកិច្ចការបរទេស និងការទូតពហុភាគីរបស់វៀតណាមក្នុងដំណើរ ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី”។
នៅឆ្នាំ ២០២៦ វៀតណាមនឹងបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីជាសមាជិកសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវ ដោយរួមចំណែកដល់ការរក្សាសាមគ្គីភាព ឯកភាព និងពង្រឹងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាក្តៅគគុកក្នុងតំបន់ អនុវត្តន៍ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥ និងយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែជាក់ស្តែង និងរៀបចំវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦ ប្រកបដោយជោគជ័យ៕