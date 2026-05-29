វៀតណាមរក្សាតួនាទីជាអ្នកពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម WTO
នេះជាលើកដំបូងហើយ ដែលតំណាងវៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យធ្វើជាអ្នកពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គ TPR របស់ប្រទេសជាសមាជិក។ ប្រការនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រធាន TPRB និងគណៈប្រតិភូជប៉ុនប្រចាំនៅវៀតណាមជាទូទៅ ក៏ដូចជាចំពោះរូបលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ៃ ផាន់ យ៊ុង ផ្ទាល់។
ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក ម៉ៃ ផាន់ យ៊ុង បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ជប៉ុនក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលមាន WTO ជាស្នូល។ ជប៉ុនគឺជាសមាជិកសកម្ម និងស្ថាបនារបស់ WTO ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន ដូចជាកំណែទម្រង់ WTO យន្តការដោះស្រាយជម្លោះ និងការចរចាឧបត្ថម្ភធននេសាទ... ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃភាពបើកចំហ តម្លាភាព ការមិនរើសអើង និងការរួមបញ្ចូល។ លើសពីនេះ ជប៉ុនបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយពាណិជ្ជកម្ម ដោយជួយដល់សមាជិកកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ៕