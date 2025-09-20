Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមមានបំណងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយអូស្ត្រាលី

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមដឹកនាំដោយលោក Nguyen Trong Nghia ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។
ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក Nguyen Trong Nghia បានជួបជាមួយសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី សហរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ Matthew Thistlethwaite (រូបថត៖ Viet Nga/VOV-អូស្ត្រាលី)

នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ លោក Nguyen Trong Nghia បានជួបជាមួយសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី សហរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ Matthew Thistlethwaite ប្រធានបក្សកុម្មុយនិស្តអូស្ត្រាលី Vinnie Molina និងប្រធានសមាគមមិត្តភាពអូស្ត្រាលី-វៀតណាម Kim Samson។

ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក Nguyen Trong Nghia បានជូនដំណឹងដល់ដៃគូអូស្ត្រាលីអំពីសមិទ្ធិផលរបស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកិច្ចការបរទេសក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ លោក Nguyen Trong Nghia បានអះអាងថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលជំហរនិងតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលី; មានបំណងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយអូស្ត្រាលី ហើយស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្ម និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។

នាថ្ងៃដដែល ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក Nguyen Trong Nghia បានធ្វើការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Kuala Lumpur ប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី លោក Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul ជាអធិបតីពិធីទទួលស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Tran Thanh Man និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top