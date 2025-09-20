ព័ត៌មាន
វៀតណាមមានបំណងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយអូស្ត្រាលី
នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ លោក Nguyen Trong Nghia បានជួបជាមួយសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី សហរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ Matthew Thistlethwaite ប្រធានបក្សកុម្មុយនិស្តអូស្ត្រាលី Vinnie Molina និងប្រធានសមាគមមិត្តភាពអូស្ត្រាលី-វៀតណាម Kim Samson។
ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក Nguyen Trong Nghia បានជូនដំណឹងដល់ដៃគូអូស្ត្រាលីអំពីសមិទ្ធិផលរបស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកិច្ចការបរទេសក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។ លោក Nguyen Trong Nghia បានអះអាងថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលជំហរនិងតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលី; មានបំណងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយអូស្ត្រាលី ហើយស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្ម និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
នាថ្ងៃដដែល ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក Nguyen Trong Nghia បានធ្វើការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី៕