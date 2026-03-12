Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមពិគ្រោះយោបល់លើសន្និសីទត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឋានៈជាប្រធានដែលត្រូវបានតែងតាំងនៃសន្និសីទត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធ​នុយក្លេអ៊ែរ (NPT) បានដឹកនាំការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបណ្ដាក្រុមនិងប្រទេសសមាជិក នៅភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ (ស្វីស)។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត (នៅកណ្ដាល) ថ្លែងនៅក្នុងវគ្គពិគ្រោះយោបល់។ (រូបថត៖ Anh Hien/TTXVN)

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានដឹកនាំជំនួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសសមាជិក NPT មកពីចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ក្រុមអឺរ៉ុបខាងកើត ក្រុមអឺរ៉ុបខាងលិច ក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀត ព្រមទាំងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិន រុស្ស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

នៅក្នុងជំនួបទាំងនេះ តំណាងមកពីប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនានា បានស្វាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសន្និសីទត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ NPT ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលបរិយាកាសសន្តិសុខអន្តរជាតិមានការវិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថា នឹងបន្តការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធាន ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៅក្នុងសន្និសីទ។ ប្រទេសសមាជិកនានា ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីតម្លៃនៃសន្ធិសញ្ញា និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ NPT ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

