ព័ត៌មាន
វៀតណាមពិគ្រោះយោបល់លើសន្និសីទត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើកទី១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត បានដឹកនាំជំនួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសសមាជិក NPT មកពីចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ ក្រុមអឺរ៉ុបខាងកើត ក្រុមអឺរ៉ុបខាងលិច ក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀត ព្រមទាំងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិន រុស្ស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។
នៅក្នុងជំនួបទាំងនេះ តំណាងមកពីប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនានា បានស្វាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសន្និសីទត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ NPT ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលបរិយាកាសសន្តិសុខអន្តរជាតិមានការវិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថា នឹងបន្តការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធាន ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៅក្នុងសន្និសីទ។ ប្រទេសសមាជិកនានា ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីតម្លៃនៃសន្ធិសញ្ញា និងដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ NPT ក្នុងការរក្សាសន្តិភាព សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕