ព័ត៌មាន
វៀតណាមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយទីផ្សារ UAE - មជ្ឈិមបូព៌ា
ទីផ្សារអារ៉ាប់រួម (UAE) និងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងលិច។
បច្ចុប្បន្ន UAE គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមនៅមជ្ឈិមបូព៌ា
ហើយក៏ជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញវៀតណាមក្នុងការចូលទៅកាន់ប្រទេស
ក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរ។ លោកស្រី Nguyen Thi Thu Thuy អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ
នាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម មានប្រសាសន៍ថា៖ “ឌូបៃគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេនៅមជ្ឈិមបូព៌ា -
មិនត្រឹមតែជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទំនិញប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងដើរតួនាទីជា "ស្ពាន" ដើម្បីជួយសហគ្រាសវៀតណាមពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិក
អាស៊ីខាងត្បូង និងអឺរ៉ុប។
ការបង្កើនវត្តមានរបស់សហគ្រាសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនឹងមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
និងការប្រកួតប្រជែង”។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និង UAE កើនឡើង ៥០% ពីឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ ឈានដល់ ១២ ពាន់លានដុល្លារ។ តួលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើង ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ (CEPA) ចូលជាធរមាននៅឆ្នាំនេះ៕