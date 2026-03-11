Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ UNDP និង WHO ក្នុងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Tran Hong Ha បានទទួលជួបជាមួយលោកស្រី Ramla Khalidi ប្រធានតំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំនៅវៀតណាម និងលោកស្រី Angela Pratt ប្រធានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ប្រចាំនៅវៀតណាម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិកាក្នុងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Tran Hong Ha ទទួលជួបជាមួយលោកស្រី Ramla Khalidi ប្រធានតំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ប្រចាំនៅវៀតណាម និងលោកស្រី Angela Pratt ប្រធានតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ប្រចាំនៅវៀតណាម។ (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងជំនួបនេះ តំណាងមកពី UNDP និង WHO បានបញ្ជាក់ថា ភាគីទាំងពីរកំពុងផ្តោតលើការគាំទ្រវៀតណាមលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៥ ទាក់ទងនឹងការបំពុលខ្យល់ រួមមាន៖ ការសុក្រិតគោលនយោបាយ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់; ការកសាងប្រព័ន្ធតាមដាននិងព្រមានជាមុន; ការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃការបំភាយឧស្ម័ន; ការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន; ការតភ្ជាប់ដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងការបំពុលខ្យល់ជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

ដោយកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រពី UNDP និង WHO ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Tran Hong Ha បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមមានបំណងចង់បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ UNDP និង WHO ដោយផ្លាស់ប្តូរ និងជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំពុលខ្យល់ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា វៀតណាមអាចជ្រើសរើសទីក្រុងហាណូយជាតំបន់សាកល្បង ដោយកៀរគរជំនួយឧបត្ថម្ភ និងការចូលរួមពីអង្គការអន្តរជាតិនានា ដើម្បីបង្កើតគំរូគ្រប់គ្រងការបំពុលខ្យល់ ពីនោះទាញយកបទពិសោធន៍ និងចម្លងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតលើទូទាំងប្រទេស៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំ ពូលួង ខេត្តថាញ់ហ័រ ស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។
