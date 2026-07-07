វៀតណាមប្រមូលបានចំណូល ៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦

ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើមឆ្នាំនេះ វៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជិត ១២.៣ លាននាក់ ដោយប្រមូលបានប្រាក់ចំណូលជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមសម្រេចបានជិត ៥០% នៃគោលដៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំនេះ។
ក្នុងនោះ ប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែជាទីផ្សារធំជាងគេ ដែលស្មើនឹងប្រហែល ៤០% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ បន្ទាប់មកគឺទីផ្សារុស្ស៊ី តៃវ៉ាន់ (ចិន) សហរដ្ឋអាមេរិក និងជប៉ុន។ល។
ខណៈពេលដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាកត្តាជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាម។ នៅអាស៊ីខាងត្បូង ឥណ្ឌានៅតែជាចំណុចភ្លឺ។ លើសពីនេះ អឺរ៉ុបគឺជាតំបន់ដែលកត់ត្រាអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុត ដោយមានការកើនឡើង ៥៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ឱ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ។ ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ ត្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត ដោយផ្លាស់ប្តូរគំនិតពីភាពទូលំទូលាយ និងបរិមាណទៅរកភាពស៊ីជម្រៅ គុណភាព និងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតផលដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធន៍ពិសេសៗ។ គោលដៅគឺទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលមានចំណាយច្រើន និងស្នាក់នៅយូរថ្ងៃ៕