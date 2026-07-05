ព័ត៌មាន
វៀតណាមប្រមូលបានចំណូល ៩ ពាន់លានដុល្លារពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦
ក្នុងរយៈពេល ៦ខែនៃឆ្នាំនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់ជិត ១២,៣លាននាក់ ប្រមូលបានប្រាក់ចំណូលជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារ។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមបានបង្ហើយជិត ៥០% នៃគោលដៅទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំនេះ។
ទាក់ទងនឹងទំហំទីផ្សារ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែជាទីផ្សារប្រភពធំជាងគេ ដែលស្រូបយកចំនួនប្រហែល ៤០% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ បន្ទាប់មកគឺទីផ្សារុស្ស៊ី តៃវ៉ាន់ (ចិន) សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន។ល។
ទាក់ទងនឹងកត្តាជំរុញកំណើន តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាកត្តាជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាម។ នៅអាស៊ីខាងត្បូង ឥណ្ឌានៅតែជាចំណុចភ្លឺស្វាង។ លើសពីនេះ អឺរ៉ុបគឺជាតំបន់ដែលមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ដោយមានការកើនឡើង ៥៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ឱ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ។ ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ ត្រូវការអភិវឌ្ឍ ដោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីភាពទូលំទូលាយ និងបរិមាណទៅជាជម្រៅ គុណភាព និងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតផលច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធន៍ពិសេសៗ។ វិស័យកទេសចរណ៍វៀតណាមនឹងមានគោលដៅសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចំណាយខ្ពស់ និងអ្នកដែលស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ៕