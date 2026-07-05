Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមប្រមូលបានចំណូល ៩ ពាន់លានដុល្លារពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) ទើបនឹងបានប្រកាស វៀតណាមបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ១,៧ លាននាក់ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦។

ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាំតិមកទស្សនា និង​ឆ្លងបទពិសោធន៍ នៅខេត្ត Can Tho។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងរយៈពេល ៦ខែនៃឆ្នាំនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់ជិត ១២,៣លាននាក់ ប្រមូលបានប្រាក់ចំណូលជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារ។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ វិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមបានបង្ហើយជិត ៥០% នៃគោលដៅទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់នៅឆ្នាំនេះ។

ទាក់ទងនឹងទំហំទីផ្សារ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែជាទីផ្សារប្រភពធំជាងគេ ដែលស្រូបយកចំនួនប្រហែល ៤០% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ បន្ទាប់មកគឺទីផ្សារុស្ស៊ី តៃវ៉ាន់ (ចិន) សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន។ល។

ទាក់ទងនឹងកត្តាជំរុញកំណើន តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាកត្តាជំរុញកំណើនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទេសចរណ៍វៀតណាម។ នៅអាស៊ីខាងត្បូង ឥណ្ឌានៅតែជាចំណុចភ្លឺស្វាង។ លើសពីនេះ អឺរ៉ុបគឺជាតំបន់ដែលមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ដោយមានការកើនឡើង ៥៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ឱ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ។ ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ ត្រូវការអភិវឌ្ឍ ដោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពីភាពទូលំទូលាយ និងបរិមាណទៅជាជម្រៅ គុណភាព និងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតផលច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធន៍ពិសេសៗ។ វិស័យកទេសចរណ៍វៀតណាមនឹងមានគោលដៅសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចំណាយខ្ពស់ និងអ្នកដែលស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

នាយប់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ម៉ោងក្នុងស្រុក តំណាងសហគមន៍ និងកម្មាភិបាលមកពីភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅវេណេស៊ុយអេឡា រួមជាមួយក្រុមគ្រួសារ បានទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅរដ្ឋ La Guaira ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top