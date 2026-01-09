ព័ត៌មាន
វៀតណាមបើកឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍
ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ង្វៀន ជីយ៊ុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ដៃគូបារាំងនិងអឺរ៉ុបលើបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងរបស់វៀតណាម នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដើម្បីធានាថា មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ង្វៀន ជី យ៊ុង បានស្នើឱ្យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dassault Système ខិតខំឱ្យមានវិស្វករដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចំនួន ១.០០០ នាក់ ធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុននៅវៀតណាម នៅឆ្នាំ ២០៣០។
ជាពិសេស លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា ក្រុមហ៊ុននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុក ដើម្បីផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបន្តកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ដោយតែងតែរួមដំណើរនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព និងយូរអង្វែង។
ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Dassault Systèmes លោក Samson Khaou អនុប្រធានប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានថ្លែងថា ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការចូលរួមជាង ២០ ឆ្នាំរបស់ Dassault Systèmes ជាមួយអាជីវកម្ម និងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាវៀតណាម ដែលពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងឧស្សាហកម្មរបស់វៀតណាម៕