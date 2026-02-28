Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមបន្តជាចំណុចភ្លឺក្នុងការទាក់ទាញ FDI

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ស្ថានីយ៍ Sputnik (រុស្ស៊ី) បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីភាពទាក់ទាញរបស់វៀតណាមចំពោះទុនវិនិ យោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដោយបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំមុន វៀតណាមបានទាក់ទាញចំនួនដើមទុន FDI ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមក ហើយគ្រោងនឹងបន្តរក្សាភាពទាក់ទាញនេះនៅឆ្នាំ ២០២៦។

យោងតាមអត្ថបទ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ D’Andrea Partners (DP Group) ដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលី បានវាយតម្លៃថា វៀតណាមជាទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានសក្តានុពលបំផុតទាំង ៧ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ដោយដកស្រង់តួរលេខពីអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម) ក្រុមហ៊ុន DP Group បានបញ្ជាក់ថា ដោយឡែកក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០២៦ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ចូលមកវៀតណាមត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ១,៦៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១១,៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន និងជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងខែមករាក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមក។ លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនលើយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។

ក្រុមហ៊ុន DP Group ក៏បានចាត់ទុកផងដែរថា គោលនយោបាយថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាន់តែផ្ដោតសំខាន់លើបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការផ្ទេរចំណេះដឹង ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណើនរយៈពេលវែង។ លើសពីនេះ វៀតណាមក៏ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពល ជាពិសេសថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ យោងតាមក្រុមហ៊ុន DP Group ប្រទេសវៀតណាមកំពុងលេចចេញជាគោលដៅឈានមុខគេមួយរបស់អាស៊ីសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេស មិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងទំហំប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគុណភាពទៀតផង ក្នុងបរិបទនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៃលំហូរមូលធនសកល៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ខេត្ត​បាក់និញទទួលកិត្ត​នាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យ​ លីម​

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នៅឃុំ Tien Du ខេត្តបាក់និញ បានរៀបចំពិធីទទួលងារជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណី គឺពិធីបុណ្យលីម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកពិធីបុណ្យលីមឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦។
