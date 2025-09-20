ព័ត៌មាន
វៀតណាមនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារសន្តិភាពនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do
Hung Viet បានឲ្យដឹងថា សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី
៨០ ប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលវេលាពិសេសបំផុត។ ឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាខួបលើកទី ៨០
នៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ (១៩៤៥ - ២០២៥)។ ការដែលលោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង
ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមចូលរួមសប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់នៃសម័យប្រជុំលើកទី ៨០
នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ មានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់
ដោយបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាម ចំពោះពហុភាគីនិយម
និងគុណតម្លៃស្នូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ការចូលរួមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ
និងគណៈប្រតិភូមិនត្រឹមតែបង្ហាញពី ផលប្រយោជន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់បក្ស
និងរដ្ឋក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិងរបៀបវារៈសំខាន់ៗ
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអះអាងនូវគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម
អំពីឯករាជ្យភាព ភាពពឹងលើខ្លួនឯង ពហុភាគីភាវូបនីយកម្ម ពិពិធកម្ម
និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្មលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស៊ីជម្រៅ
និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង គ្រោងនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារសំខាន់នៃ “ការគោរពតម្លៃសន្តិភាព
ការផ្លាស់ប្តូរដ៏រឹងមាំដើម្បីបង្កើតអនាគតប្រកបដោយចីរភាព”។
សន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់រាល់វឌ្ឍនភាព និងការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងអស់
ព្រមទាំងធានាបាននូវអនាគតដ៏ល្អប្រសើរ និងនិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប៕