ព័ត៌មាន
វៀតណាមនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងបន្តបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី
បន្ទាប់ពីពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ មីឌិញ
ក្នុងទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមនីតិកាលទី
១៤ លោកតូ ឡឹម បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយ។ អ្នកយកព័ត៌មាន
និងតំណាងមកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងបរទេសជាង ៧០០នាក់បានចូលរួម។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់។
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាមួយនឹងអរិយធម៌
និងវីរភាពរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្លួន។
“ពាក្យគន្លឹះនៃមហាសន្និបាតគឺ
សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - វិន័យ - របកគំហើញ - អភិវឌ្ឍន៍ - ទំនួលខុសត្រូវ -
ចំណង់ចំណូលចិត្ត - បញ្ញា - វិទ្យាសាស្ត្រ - ដើម្បីប្រជាជន -
ស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង មោទនភាពជាតិ
ដើម្បីវៀតណាមដ៏សុខសាន្ត ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល
រឹងមាំបោះជំហានឡើងសង្គមនិយម។ តាមរយៈ អាចមើលឃើញពីភាពជោគជ័យ លក្ខណៈពិសេសថ្មីៗ
និងទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋានបំផុតនៃមហាសន្និបាត”។ នេះបើ
យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម។
លោកអគ្គលេខាបក្ស
តូ ឡឹមបានថ្លែងថា ចំណុចថ្មីៗនៃមហាសន្និបាតគឺផ្អែកលើការទទួលមរតក
និងការប្រមូលផ្តុំមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកសាងជាតិ និងការពារជាតិ និងជិត ១០០
ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស និងការបន្តដំណើរការកែទម្រង់ដែលផ្តួចផ្តើម
និងអនុវត្តដោយបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
“តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីទាមទារការត្រិះរិះថ្មី
និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ។ ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់បក្សត្រូវតែបន្ត។
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ
ដែលតម្រូវឱ្យមានចក្ខុវិស័យថ្មី មិនត្រឹមតែសម្រាប់អាណត្តិប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រីកដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ផងដែរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅឆ្នាំ ២០៣១
នៅពេលដែលអាណត្តិនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ បញ្ចប់
ចាំបាច់ត្រូវបូកសរុបកម្មវិធីនយោបាយថ្មីដើម្បីសិក្សា
និងកសាងកម្មវិធីនយោបាយថ្មីមួយឱ្យ សមស្របទៅនឹងបរិបទថ្មី។ តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមនៅដំណាក់កាលនេះត្រូវតែរហ័ស
មានប្រសិទ្ធភាព និងសកម្ម ដូច្នេះគំរូអភិវឌ្ឍន៍សមស្របមួយត្រូវតែបង្កើតឡើង”។ ទាក់ទងនឹងកិច្ចការបរទេស លោកអគ្គលេខាបក្សបានថ្លែងថា
ឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤
បានលើកកម្ពស់តួនាទីនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសដល់កម្រិតថ្មីមួយដ៏សំខាន់ ស្មើនឹងការការពារជាតិ
និងសន្តិសុខ។
“យើងខ្ញុំបានកំណត់ថា
នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន ប្រទេសទាំងអស់ ទាំងធំទាំងតូច
សុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះបញ្ហាសកល និងឆ្លងដែន ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
ជំងឺរាតត្បាត សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងសង្គ្រាម...។ គ្មានប្រទេសណាមួយឡើយ មិនថាមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗបែបនេះតែម្នាក់ឯងបាន ពោលគឺ
ត្រូវមានការរួមដៃរបស់អន្តរជាតិទើបដោះស្រាយបានដែរ។ វៀតណាមនឹងបន្តរួមដៃជាមួយស្ថាប័នពហុភាគី;
កសាងសន្តិភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ថែរក្សាសន្តិភាព
និងចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាស្ពានដើម្បីកសាងសន្តិភាព”។
ទាក់ទងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ
យោងតាមលោកអគ្គលេខាបក្ស សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានភាពបើកចំហរខ្ពស់។ សន្តិសុខរបស់វៀត
ណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសន្តិសុខតំបន់ និងពិភពលោក។ ដូច្នេះ
បើគ្មានការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍគឺមិនអាចទៅរួចទេ។
“វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរពីការទទួលទៅជាការរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។
វៀតណាមនឹងកសាងគំរូកំណើនថ្មីមួយដែលផ្តោតលើការធ្វើ សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ
រួមជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មនយោបាយ ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ
ដោយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ប្រទេស។ ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ
និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល គឺជាអាទិភាពចម្បង។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែយកឈ្នះលើឧបសគ្គ
និងដាក់ប្រជាជននៅកណ្តាល”។
ទាក់ទងនឹងការនាំសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតជាតិលើកទី
១៤ របស់បក្សឲ្យឈានចូលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានថ្លែងថា
មហាសន្និបាតលើកនេះផ្តោតលើសកម្មភាព។ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករានេះ
ការិយាល័យនយោបាយបានចេញសេចក្តីណែនាំដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីការអនុវត្ត
រួមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារនៃមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១៤៕