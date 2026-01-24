Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងបន្តបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី

បន្ទាប់ពីពិធីបិទមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ មីឌិញ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ លោកតូ ឡឹម បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយ។ អ្នកយកព័ត៌មាន និងតំណាងមកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងបរទេសជាង ៧០០នាក់បានចូលរួម។
  អ្នកយកព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗ ចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ daihoidangtoanquoc.vn)  
  ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ (រូបថត៖ VOV)  
  លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប្រកាសលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស (រូបថត៖ VGP/Nhat Bac)  
  លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ស្វាគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ (រូបថត៖ VOV)  

បន្ទាប់ពីពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ មីឌិញ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាមនីតិកាលទី ១៤ លោកតូ ឡឹម បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយ។ អ្នកយកព័ត៌មាន និងតំណាងមកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងបរទេសជាង ៧០០នាក់បានចូលរួម។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍  អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ជាមួយនឹងអរិយធម៌ និងវីរភាពរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្លួន។

“ពាក្យគន្លឹះនៃមហាសន្និបាតគឺ សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - វិន័យ - របកគំហើញ - អភិវឌ្ឍន៍ - ទំនួលខុសត្រូវ - ចំណង់ចំណូលចិត្ត - បញ្ញា - វិទ្យាសាស្ត្រ - ដើម្បីប្រជាជន - ស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង មោទនភាពជាតិ ដើម្បីវៀតណាមដ៏សុខសាន្ត ឯករាជ្យ ប្រជាធិបតេយ្យ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល រឹងមាំបោះជំហានឡើងសង្គមនិយម។ តាមរយៈ  អាចមើលឃើញពីភាពជោគជ័យ លក្ខណៈពិសេសថ្មីៗ និងទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋានបំផុតនៃមហាសន្និបាត”។ នេះបើ យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹមបានថ្លែងថា ចំណុចថ្មីៗនៃមហាសន្និបាតគឺផ្អែកលើការទទួលមរតក និងការប្រមូលផ្តុំមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកសាងជាតិ និងការពារជាតិ និងជិត ១០០ ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស និងការបន្តដំណើរការកែទម្រង់ដែលផ្តួចផ្តើម និងអនុវត្តដោយបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។

“តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីទាមទារការត្រិះរិះថ្មី និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ។ ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់បក្សត្រូវតែបន្ត។ មហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ ដែលតម្រូវឱ្យមានចក្ខុវិស័យថ្មី មិនត្រឹមតែសម្រាប់អាណត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រីកដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ផងដែរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅឆ្នាំ ២០៣១  នៅពេលដែលអាណត្តិនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ បញ្ចប់ ចាំបាច់ត្រូវបូកសរុបកម្មវិធីនយោបាយថ្មីដើម្បីសិក្សា និងកសាងកម្មវិធីនយោបាយថ្មីមួយឱ្យ សមស្របទៅនឹងបរិបទថ្មី។ តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមនៅដំណាក់កាលនេះត្រូវតែរហ័ស មានប្រសិទ្ធភាព និងសកម្ម ដូច្នេះគំរូអភិវឌ្ឍន៍សមស្របមួយត្រូវតែបង្កើតឡើង”។ ទាក់ទងនឹងកិច្ចការបរទេស លោកអគ្គលេខាបក្សបានថ្លែងថា ឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានលើកកម្ពស់តួនាទីនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសដល់កម្រិតថ្មីមួយដ៏សំខាន់ ស្មើនឹងការការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។

“យើងខ្ញុំបានកំណត់ថា នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន ប្រទេសទាំងអស់ ទាំងធំទាំងតូច សុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះបញ្ហាសកល និងឆ្លងដែន ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ជំងឺរាតត្បាត សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងសង្គ្រាម...។ គ្មានប្រទេសណាមួយឡើយ មិនថាមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗបែបនេះតែម្នាក់ឯងបាន ពោលគឺ ត្រូវមានការរួមដៃរបស់អន្តរជាតិទើបដោះស្រាយបានដែរ។  វៀតណាមនឹងបន្តរួមដៃជាមួយស្ថាប័នពហុភាគី; កសាងសន្តិភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ថែរក្សាសន្តិភាព និងចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតជាអ្នកសម្របសម្រួល និងជាស្ពានដើម្បីកសាងសន្តិភាព”។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ យោងតាមលោកអគ្គលេខាបក្ស សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានភាពបើកចំហរខ្ពស់។ សន្តិសុខរបស់វៀត ណាមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសន្តិសុខតំបន់ និងពិភពលោក។ ដូច្នេះ បើគ្មានការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍគឺមិនអាចទៅរួចទេ។

“វៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរពីការទទួលទៅជាការរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ វៀតណាមនឹងកសាងគំរូកំណើនថ្មីមួយដែលផ្តោតលើការធ្វើ សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មនយោបាយ ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ដោយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់ប្រទេស។ ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល គឺជាអាទិភាពចម្បង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែយកឈ្នះលើឧបសគ្គ និងដាក់ប្រជាជននៅកណ្តាល”។

ទាក់ទងនឹងការនាំសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១៤ របស់បក្សឲ្យឈានចូលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានថ្លែងថា មហាសន្និបាតលើកនេះផ្តោតលើសកម្មភាព។ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករានេះ ការិយាល័យនយោបាយបានចេញសេចក្តីណែនាំដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីការអនុវត្ត រួមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារនៃមហាសន្និបាតជាតិលើកទី ១៤៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

