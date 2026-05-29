វៀតណាមនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ក្នុងជំនួបនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ហ្វាម ធី ថាញ់ត្រា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាល វៀតណាម ក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំកន្លងមក។ យោងតាមលោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អាទិភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ជាទិសដៅសំខាន់ៗ ដែលវៀតណាមកំពុងផ្តោតលើការអនុវត្ត ជាពិសេសការងារបង្កើនសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន ជំរុញការបង្ការជំងឺ លើកកំពស់សមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រាអាសន្នផ្នែកសុខភាព និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ចំណែកឯលោកស្រី អេនជេឡា ប្រាត ប្រធានការិយាល័យតំណាងអង្គការសុខភាពពិភព លោកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា គោលដៅរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ជាអាទិភាពដែលវៀតណាមកំពុងអនុវត្តផងដែរ។ ជាពិសេស អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍការថែទាំសុខភាពមូលដ្ឋាន ការបង្កើនការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ និងការកែលម្អសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ។ ក្នុងជំនួបនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងវៀតណាមនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក សម្រាប់គោលដៅការពារសុខភាពប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕