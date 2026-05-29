ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងសិង្ហបុរី ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការជាច្រើន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក Lawrence Wong បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខា និងប្រកាសឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានានៃប្រទេសវៀតណាមនិងសិង្ហបុរី។
អគ្គលេបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក Lawrence Wong បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ (រូបថត៖ Thong Nhat/VNA)

ឯកសារសហប្រតិបត្តិការរួមមាន៖ អនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សេវាសាធារណៈសិង្ហបុរី; សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកថាមពល វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាសិង្ហបុរី ស្តីពីការពង្រឹងភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់; អនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតុលាការប្រជាជនកំពូលវៀតណាម និងតុលាការកំពូលសិង្ហបុរី; លក្ខខណ្ឌយោងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-សិង្ហបុរីក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មម្ហូបអាហារ; អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់រវាងក្រុមហ៊ុន Becamex និង A*Star; អនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំរវាងក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម និងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang; អនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្សសកម្មភាពប្រជាជនសិង្ហបុរី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតួនាទីស្នូលរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាន

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតួនាទីស្នូលរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាន

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹមទៅកាន់ប្រទេសថៃ សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន ក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋ។
