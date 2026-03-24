វៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល- ប្រេងឧស្ម័ន
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងកិច្ចសន្ទនា ពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ
ជំរុញការជួបប្រាស្រ័យ ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ ជាពិសេសក្នុងវិស័យ៖ សេដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ថាមពល ប្រេងឧស្ម័ន កសិកម្ម ដឹកជញ្ជូន ភស្តុភារកម្ម អប់រំ
និងបណ្តុះបណ្តាល វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន
និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ឲ្យក្លាយជាវិស័យមុខព្រួញ និងឈានមុខគេក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី; អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី
ដែលរុស្ស៊ីជាសមាជិក បើកចំហទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទំនិញនាំចេញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក
និងជំរុញសកម្មភាពវិនិយោគទ្វេភាគី។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល
ប្រេងឧស្ម័ន ហើយស្រាវជ្រាវ
និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលើវិស័យថាមពលថ្មី ថាមពលស្អាត
និងថាមពលកកើតឡើងវិញ។
បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី មីខាអ៊ីល មីស៊ូស្ទីន
បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដែនដីវៀតណាម។
នារសៀលថ្ងៃដដែល
ក្នុងជំនួបសវនាការជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina
Matviyenko ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា
បន្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់រដ្ឋសភាទាំងពីរ
ដោយសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
និងពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល និងប្រេងឧស្ម័ន វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
សន្តិសុខនិងការពារជាតិ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ; គាំទ្រការដោះស្រាយឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់
ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី; ជំរុញខ្លាំងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
និងការតភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋាននានា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបន្តរក្សាជំហរសត្យានុម័ត
ប្រកបដោយតុល្យភាព ហើយឡើងសំឡេងគាំទ្រចំពោះគោលជំហរ និងទស្សនៈរបស់វៀតណាម
និងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រខាងកើត
ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ
ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ (UNCLOS)
ឆ្នាំ ១៩៨២។
កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៣ មីនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ក៏បានទទួលជួបជាមួយលោក Ziuganov ប្រធានគណបក្សកុម្មុយនិស្តសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ផងដែរ៕