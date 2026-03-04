ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងម៉ុងហ្គោលីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារវាងប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃដដែល ក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងការបន្តអនុវត្តន៍អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ក៏ដូចជាផែនការ សហប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ លោកប្រធានរដ្ឋគាំទ្រចំពោះស្ថាប័នតុលាការនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម ក៏បានទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌ រួមទាំងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុត្តិធម៌ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ ផងដែរ។
រីឯខ្លួនវិញ លោក Ganzorig Damdin ប្រធានតុលាការកំពូលម៉ុងហ្គោលី បានសម្តែងការជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយុត្តិធម៌ នឹងក្លាយជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយ៕