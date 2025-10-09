ព័ត៌មាន
វៀតណាមធ្វើជាអធិបតីនៃសម័យពិគ្រោះយោបល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លើសន្និសីទត្រួតពិនិត្យសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ លើកទី១១
ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានគោលបំណងពិភាក្សាអំពីការតំរង់ទិស អាទិភាព និងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទត្រួតពិនិត្យ NPT ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។
ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការទទួលតំណែងជាប្រធានសន្និសិទត្រួតពិនិត្យ NPT គឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់ បង្ហាញពីការសន្យារបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការ NPT ជាពិសេសការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរំសាយអាវុធ និងទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាទូទៅ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាត់ទុកថា បរិបទអន្តរជាតិដ៏លំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ប៉ុន្តែក៏បើកឱកាសដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដ៏សំខាន់បំផុតនេះ។ ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាលើកកម្ពស់ស្មារតីស្ថាបនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សម្របសម្រួល និងគំនិតច្នៃប្រឌិត ឆ្ពោះទៅរកការពិនិត្យប្រកបដោយជោគជ័យ និងជាក់ស្តែង; រំពឹងថាប្រទេសនានានឹងសហការដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នរំសាយអាវុធ និងទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាសាកល បង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវនិងការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់បំផុត រួមចំណែកកាត់បន្ថយ និងឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវអាវុធប្រល័យលោកប្រភេទនេះ៕