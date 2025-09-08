ព័ត៌មាន
វៀតណាមទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិជិត ១៤ លាននាក់ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែ
ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបឈានដល់ជិត ១៤ លាននាក់ កើនឡើងជាង ២១% នៃរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាម ទោះបីកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវទាបនៃទេសចរណ៍អន្តរជាតិក៏ដោយ ប៉ុន្តែលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុង ខែកក្កដានិងសីហា បានបង្ហាញសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការងើបឡើងវិញ និងកំណើនទីផ្សារទេសចរណ៍អន្តរជាតិ (ចូល) មកកាន់វៀតណាម។
ទាក់ទងនឹងទីផ្សារ ប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តរក្សាជំហរឈានមុខគេ ដោយរួមចំណែកជិតពាក់កណ្តាលនៃចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបមកវៀត ណាម។ ទីផ្សារផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារកំពូលទាំង ១០ ដែលបញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេស វៀតណាម រួមមានៈ តៃវ៉ាន់ (ចិន) សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន កម្ពុជា ឥណ្ឌា រុស្ស៊ី អូស្ត្រាលី និងម៉ាឡេស៊ី៕