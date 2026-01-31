ព័ត៌មាន
វៀតណាមទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើននៅវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦
នៅទីនេះ មូលដ្ឋាននិងអង្គភាពរបស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងវិញ្ញាសារជាច្រើន រួមមាន៖ ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពអាស៊ានលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ “គោលដៅទេសចរណ៍ដែលស្និតស្នាលជាមួយបរិស្ថាន” បានទៅលើកោះ កូតូ (ក្វាងនិញ) ក្នុងវិញ្ញាសារផលិតផលជនបទប្រកបដោយចីរភាព; វិញ្ញាសារផលិតផលទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពបានទៅលើ Hòn Mây Rút Trong - Hòn Dugong Bay (អានយ៉ាង) និងវិញ្ញាសារ ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន បានទៅលើទីក្រុងទេសចរណ៍ Quy Nhon ខេត្តយ៉ាឡាយ ទីក្រុងទេសចរណ៍ Cua Lo (ខេត្តង៉េអាន) និងទីក្រុងទេសចរណ៍ Hoa Lu (និញប៊ិញ)។ លើសពីនេះ ក៏មានពានរង្វាន់សណ្ឋាគារបៃតងអាស៊ាន និងពានរង្វាន់សម្រាប់ទីតាំង MICE អាស៊ាន ជាមួយនឹងវិញ្ញាសារជាច្រើន។ ប្រការនេះ បន្តបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជាក់ពីគុណភាព និងម៉ាកយីហោរបស់មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពទេសចរណ៍វៀតណាមនាពេលកន្លងទៅ។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីន វៀតណាមបានរៀបចំស្តង់ទំនិញមួយដើម្បីឧទ្ទេសនាមទេសចរណ៍វៀតណាមនៅឯពិព័រណ៍ TRAVEX ២០២៦ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីឧទ្ទេសនាម ទេសចរណ៍វៀតណាម និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយ និងផលិតផលទេសចរណ៍នានា៕