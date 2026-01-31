Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមទទួល​ពានរង្វាន់ជាច្រើននៅវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦

មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពចំនួន ២៥ របស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងវិញ្ញាសារជាច្រើននៃពានរង្វាន់ទេសចរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន (ATF ២០២៦) នៅប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា។
វៀតណាមមានអង្គភាពចំនួន ២៥ ដែលត្រូវបានលើកតម្កើងក្នុងពានរង្វាន់ទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០២៦។ រូបថត៖ Pham Ha/VOV-ហ្សាកាតា

នៅទីនេះ មូលដ្ឋាននិងអង្គភាពរបស់វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងវិញ្ញាសារជាច្រើន រួមមាន៖ ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពអាស៊ានលើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ “គោលដៅទេសចរណ៍ដែលស្និតស្នាលជាមួយបរិស្ថាន” បានទៅលើកោះ កូតូ (ក្វាងនិញ) ក្នុងវិញ្ញាសារផលិតផលជនបទប្រកបដោយចីរភាព; វិញ្ញាសារផលិតផលទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពបានទៅលើ Hòn Mây Rút Trong - Hòn Dugong Bay (អានយ៉ាង) និងវិញ្ញាសារ ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន បានទៅលើទីក្រុងទេសចរណ៍ Quy Nhon ខេត្តយ៉ាឡាយ ទីក្រុងទេសចរណ៍ Cua Lo (ខេត្តង៉េអាន) និងទីក្រុងទេសចរណ៍ Hoa Lu (និញប៊ិញ)។ លើសពីនេះ ក៏មានពានរង្វាន់សណ្ឋាគារបៃតងអាស៊ាន និងពានរង្វាន់សម្រាប់ទីតាំង MICE អាស៊ាន ជាមួយនឹងវិញ្ញាសារជាច្រើន។  ប្រការនេះ បន្តបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ជាក់ពីគុណភាព និងម៉ាកយីហោរបស់មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពទេសចរណ៍​វៀតណាមនាពេលកន្លងទៅ។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីន វៀតណាមបានរៀបចំស្តង់ទំនិញមួយដើម្បីឧទ្ទេសនាមទេសចរណ៍វៀតណាមនៅឯពិព័រណ៍ TRAVEX ២០២៦ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីឧទ្ទេសនាម ទេសចរណ៍វៀតណាម និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយ និងផលិតផលទេសចរណ៍នានា៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ដើម្បីឲ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តឌៀនបៀន

ដើម្បីឲ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តឌៀនបៀន

បន្តសកម្មភាពនៅខេត្តឌៀន បៀន នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សំដៅជ្រួតជ្រាបអំពីស្មារតីនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស បញ្ជាក់ពីជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រ និងទិសដៅសមស្រប ដើម្បីឱ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស និងប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិនៅក្នុងខេត្តឌៀនបៀន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top