ព័ត៌មាន
វៀតណាមទទួលស្វាគមន៍ក្រុមទេសចរណ៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅដើមឆ្នាំថ្មី
នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Huu Nghi មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ខេត្តឡាងសឺន សម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍ក្រុមទេសចរណ៍អន្តរជាតិដំបូងគេដែលចូលមកខេត្តឡាងសឺន។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ ខេត្តឡាង សឺន សង្ឃឹមថា នឹងបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុតដល់អ្នកទេសចរនិងអាជីវកម្មទេសចរណ៍ បាននិងបន្តបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើទេសចរណ៍ឡាងសឺន និងជ្រើសរើសឡាងសឺនជាគោលដៅទាក់ទាញមួយក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។
នៅកំពង់ផែ Chan May ភូមិ BInh An ឃុំ Chan May – Lang Co គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Hue បានសម្របសម្រួលជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនកំពង់ផែ Chan May បានរៀបចំកម្មវិធី "ស្វាគមន៍នាវាទេសចរណ៍ និងភ្ញៀវទេសចរដើមដំបូង ដែលមកដល់ Hue តាមផ្លូវសមុទ្រ ឆ្នាំ ២០២៦"។ នាវាទេសចរណ៍ ADORA MEDITERRANEA (សញ្ជាតិបាហាម៉ាស) ចំណុះក្រុមហ៊ុន Adora Cruises បានចូលចតនៅកំពង់ផែ ដោយដឹកអ្នកដំណើរចំនួន ២.៦៨០ នាក់ និងសមាជិកនាវិកចំនួន ៩២០ នាក់ ដែលភាគច្រើនជាភ្ញៀវទេសចរមក ពីចិន ហុងកុង (ចិន)...។ ពេលមកដល់កំពង់ផែ Chan May អ្នកទេសចរត្រូវបានប្រគល់ផ្កា វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងរីករាយជាមួយការសម្តែងរបាំម៉ោងសាយទទួលស្វាគមន៍។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងក្លាយជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ទេសចរណ៍នាវាទេសចរណ៍របស់ទីក្រុង Hue។ លោក Truong Thanh Minh នាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្រុង Hue បានឲ្យដឹងថា៖ “ចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមនាវាទេសចរណ៍ដែលមកទស្សនាទីក្រុង Hue កំពុងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុននាវាទេសចរណ៍ជាច្រើនចង់មកទស្សនាទីក្រុង Hue។ នេះជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ពីព្រោះកំពង់ផែ Chan May គឺជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានពី ៥.០០០-៧.០០០ នាក់។ តាមការគម្រោងទុក ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ នាវាទេសចរណ៍ជាង ៧០ គ្រឿងនឹងមកដល់ទីក្រុង Hue។ នាពេលខាងមុខ យើងនឹងផ្តោតលើការស្វែងរកដៃគូ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារទេសចរណ៍ដែលមានការចំណាយខ្ពស់នេះ”។
)
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីជាផ្លូវការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្តើមឆ្នាំដ៏រស់រវើក ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យ ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញជាច្រើន ដែលបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់វៀតណាមក្នុងការស្វាគមន៍មិត្តភក្តិ ពីគ្រប់ទិសទីមកទស្សនា និងទទួលបានបទពិសោធន៍៕