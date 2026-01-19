ព័ត៌មាន
វៀតណាមទទួលយកការអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា
នាថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអញ្ជើញលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងប្រទេសវៀតណាម ចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា ក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកស្ថាបនិក ដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីជំរុញដំណោះស្រាយសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពចំពោះជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែល និងប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សា។
ឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់លើជំហរដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមនោះ គឺគាំទ្រ និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជានិច្ច ដើម្បីរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយជម្លោះ ការខ្វែងគំនិតគ្នា ដោយសន្តិវិធី ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ វៀតណាមចាត់ទុកថា ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព គឺជាជំហានចាំបាច់មួយ ដើម្បីអនុវត្តន៍ផែនការសន្តិភាពតំបន់ហ្គាហ្សា ដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៨០៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងនោះស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព ដើម្បីជំរុញសន្តិភាព ជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ និងកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានទទួលយកការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព ហើយបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចូលរួមក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព ដោយធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដ៏យូរអង្វែង និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ក្នុងនោះមានការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយ ដែលរួមរស់ដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល៕