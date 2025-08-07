ព័ត៌មាន
វៀតណាមត្រៀមលក្ខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត
នេះគឺជាការអះអាងរបស់ឧត្តមសេនីយឯក Pham The Tung អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត ក្នុងសន្និសីទវាយតម្លៃការរៀបចំ ធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី៦ សីហា នៅទីក្រុង ហាណូយ៖ “នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត ដោយបញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាព និងឋានៈរបស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ។ ឆ្នាំនេះ វៀតណាមមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើន ដូច្នេះ ការរៀបចំឱ្យបានល្អ និងប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំង នោះសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរជាង”។
ឧត្តមសេនីយឯក Pham The Tung ក៏បានស្នើដល់សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំឱ្យបានល្អបំផុត ដើម្បីឲ្យពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងទូលំទូលាយ ធានាជោគជ័យអំពីខ្លឹមសារ; សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ការគោរពក្នុងពិធីការនិងការទូត; ក៏ដូចជារូបភាពប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនវៀតណាមដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ផងដែរ៕