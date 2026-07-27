Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមដើរឈានមុខក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥

លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត តុន ធី ង៉ុក ហឿង ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានបញ្ជាក់ពីប្រការនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកនៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម (VOV) ប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៣១ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់វៀតណាម (២៨ កក្កដា ១៩៩៥ ២៨ កក្កដា ២០២៦) ជាពេលវេលាដែលសមាគមចូលដល់ឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥ ជាមួយនឹងឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ ជាច្រើន។
រូបថត៖ឯកសារ​៖ VNA

យោងតាមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត តុន ធី ង៉ុកហឿង ឆ្នាំ២០២៦ គឺជាឆ្នាំដំបូងដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននឹងអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥ ជាមួយនឹងផែនការសំខាន់ៗ។ ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន រួមទាំងវៀតណាម ត្រូវតែបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងវិធានការជាក់ស្តែង និងអាទិភាពសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗ រួមជាមួយនឹងការវិនិយោគធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត តុន ធី ង៉ុក ហឿង បានថ្លែងថា៖

“នៅថ្នាក់ជាតិ ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗ នឹងត្រូវបញ្ចូលគោលដៅ និងវិធានការប្រតិបត្តិការនៃចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥ ទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់ខ្លួន។ វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដំបូងគេដែលអនុវត្តផែនការជាក់ស្តែងដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥។ លើសពីនេះ វៀតណាមកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន”។

យោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត អាស៊ានដ៏រឹងមាំមួយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់ និងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top