ព័ត៌មាន
វៀតណាមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើការទប់ស្កាត់ការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ទាំងនេះគឺ៖ ការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធី។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានស្នើឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងជាមួយការិយាល័យ UNODA នៅទីក្រុងវីយែន ក្នុងដំណើរការរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទត្រួតពិនិត្យលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT RevCon ១១) ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមេសា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក)។
តំណាង UNODA លោកស្រី Rebecca ជឿជាក់ថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងបំពេញតួនាទីជាប្រធាន និងដឹកនាំសន្និសីទឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ UNODA ប្តេជ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាម ដើម្បីរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងតំបន់ និងផ្តល់ការគាំទ្រជាអតិបរមាដល់សកម្មភាពរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងវីយែន និងពេញមួយអាណត្តិរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រធាន NPT RevCon ១១ ផងដែរ៕