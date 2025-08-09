Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើការទប់ស្កាត់ការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រី Rebecca Jovin ប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការរំសាយអាវុធនៅទីក្រុងវីយែន (UNODA) នាថ្ងៃទី ៧ សីហា នៅប្រទេសអូទ្រីស ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vu Le Thai Hoang ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងវីយែន បានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិពហុភាគីនិយម និងការធានាសមតុល្យចំនួនបីសសរស្តម្ភនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរ (NPT)។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vu Le Thai Hoang ជួបជាមួយលោកស្រី Rebecca Jovin ប្រធាន UNODA។ រូបថត៖  VNA

ទាំងនេះគឺ៖ ការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធី។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានស្នើឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងជាមួយការិយាល័យ UNODA នៅទីក្រុងវីយែន ក្នុងដំណើរការរៀបចំសម្រាប់សន្និសីទត្រួតពិនិត្យលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT RevCon ១១) ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅខែមេសា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក)។

តំណាង UNODA លោកស្រី Rebecca ជឿជាក់ថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងបំពេញតួនាទីជាប្រធាន និងដឹកនាំសន្និសីទឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ UNODA ប្តេជ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាម ដើម្បីរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងតំបន់ និងផ្តល់ការគាំទ្រជាអតិបរមាដល់សកម្មភាពរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងវីយែន និងពេញមួយអាណត្តិរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រធាន NPT RevCon ១១ ផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

“លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អង់ហ្គោឡាឡើងកំពស់ថ្មី ក្លាយជាស្ពានជំរុញសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាហ្រ្វិក” គឺជាប្រធានបទនៃសុន្ទរកថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិសេសនៃរដ្ឋសភាអង់ហ្គោឡា ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៧ សីហា (ម៉ោងក្នុងស្រុក)។
