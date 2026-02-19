Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជំរុញកិច្ចសន្ទនាពហុភាគីស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប៉ាណាម៉ា

កាលពីសប្តាហ៍មុន (ថ្ងៃទី១២-១៣ ខែកុម្ភៈ) សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ប្រទេសសមាជិកនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការាបៀននៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីក​សាយ​ភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ប៉ាណាម៉ាស៊ីធី ប្រទេសប៉ាណាម៉ា។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ។ (រូបថត៖ VNA)

សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានដឹកនាំដោយវៀតណាម សហការជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការរំសាយអាវុធ (UNODA) និងសហភាពអឺរ៉ុប ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិ និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចំនួន ២៥ មកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីន និងការាបៀន។

ក្នុងនាមជាអធិបតីនៃសិក្ខាសាលានេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុងវៀត ប្រធានស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់សន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញា NPT បានចែករំលែកទស្សនៈថា នៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពសកលដ៏ស្មុគស្មាញនាបច្ចុប្បន្ន សន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញ NPT គឺជាដំណើរការមួយក្នុងចំណោមដំណើរការពហុភាគីដ៏សំខាន់ចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចែករំលែកអាទិភាពដែលវៀតណាមគ្រោងនឹងជំរុញ ក្នុងនាមជាប្រធាន ដោយអះអាងនូវការសន្យាថា នឹងដឹកនាំសន្និសីទតាមស្មារតីតម្លាភាព តុល្យភាព និងបរិយាប័ន្ន ដែលផ្ទៀងស្តាប់ និងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញនូវកង្វល់ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់។ លោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីន និងតំបន់ការ៉ាបៀន ដែលជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេបង្អស់របស់ពិភពលោក បន្តរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញ NPT ឆ្នាំ ២០២៦ ផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) តាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យបើកនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top