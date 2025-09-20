Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជំរុញការទូតការពារជាតិ

ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកា Xiangshan ទីក្រុងប៉េកាំង លើកទី១២ និងធ្វើការនៅប្រទេសចិន នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី និងក្រៅផ្លូវការជាមួយដៃគូជាច្រើន។
   រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Phan Van Giang ថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយលោក Dong Jun រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន (រូបថត៖ Trung Kien/VOV-ប៉េកាំង)  
  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Phan Van Giang ជួបជាមួយលោក Khamlieng Outhakaysone រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវ ។ រូបថត៖ Trung Kien/VOV-ប៉េកាំង  
  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Phan Van Giang ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ុងហ្គោលី លោក Batlut Damba ។ រូបថត៖ Trung Kien/VOV-ប៉េកាំង  

ក្នុងជំនួបជាមួយឧត្តមសេនីយឯក Dong Jun រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថា លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះ បានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងភាគីទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាព រួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងដៃគូ សហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យរវាងវៀតណាមនិងចិន។ ភាគីទាំងពីរក៏បានអះអាងដែរថា នឹងរួមគ្នាបង្កើតការយល់ដឹងសំខាន់ៗ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ក្នុងជំនួបជាមួយលោកឧត្តមសេនីយឯក Khamlieng Outhakaysone រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនូវសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងបី និងសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម នៅប្រទេសឡាវ។

ធ្វើការជាមួយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ ជាពិសេសការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់កងទ័ព។ ជំរុញកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម និងការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពការពារព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា លើកទី២។

ជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ុងហ្គោលី Batlut Damba រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាល; តភ្ជាប់ និងស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មការពារជាតិ។

ក៏នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Phan Van Giang បានជួបសន្ទនាជាមួយឧត្តមសេនីយឯក Álvaro López Miera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តគុយបា។ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសិង្ហបុរី Chan Chun Sing; ឧត្តមសេនីយ៍ Julio Cesar Aviles អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ Nicaraguan ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីនាពេលខាងមុខ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Kuala Lumpur ប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី លោក Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul ជាអធិបតីពិធីទទួលស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Tran Thanh Man និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top