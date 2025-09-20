ព័ត៌មាន
វៀតណាមជំរុញការទូតការពារជាតិ
ក្នុងជំនួបជាមួយឧត្តមសេនីយឯក Dong Jun រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថា លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះ បានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងភាគីទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាព រួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងដៃគូ សហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យរវាងវៀតណាមនិងចិន។ ភាគីទាំងពីរក៏បានអះអាងដែរថា នឹងរួមគ្នាបង្កើតការយល់ដឹងសំខាន់ៗ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ក្នុងជំនួបជាមួយលោកឧត្តមសេនីយឯក Khamlieng Outhakaysone រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឡាវ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនូវសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖ កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងបី និងសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម នៅប្រទេសឡាវ។
ធ្វើការជាមួយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខ ជាពិសេសការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់កងទ័ព។ ជំរុញកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម និងការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពការពារព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា លើកទី២។
ជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ុងហ្គោលី Batlut Damba រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាល; តភ្ជាប់ និងស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មការពារជាតិ។
ក៏នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Phan Van Giang បានជួបសន្ទនាជាមួយឧត្តមសេនីយឯក Álvaro López Miera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តគុយបា។ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសិង្ហបុរី Chan Chun Sing; ឧត្តមសេនីយ៍ Julio Cesar Aviles អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ Nicaraguan ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីនាពេលខាងមុខ៕