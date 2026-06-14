Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជំរុញការចូលរួមដោយសមភាពនិងមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ

នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ក្នុងទីក្រុង ញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីៗនេះបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយលើប្រធានបទ "ការចូលរួមសមភាពប្រកបដោយបរិយាប័ន្នរបស់ស្ត្រីក្នុងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ៖ មេរៀនបទពិសោធន៍ និងដំណោះស្រាយដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គបច្ចុប្បន្ន"។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក ដូ ហ៊ុង វៀត អញ្ជើញជាអធិបតីសិក្ខាសាលា (រូបថត៖ Thanh Tuan/TTXVN)

សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមរបស់តំណាងមកពីប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាង ៨០ ជាអ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញ មេធាវី និងទីប្រឹក្សាច្បាប់ ដោយមានការសម្របសម្រួល និងឧបត្ថម្ភពីបេសកកម្មនៃប្រទេសចំនួនប្រាំមួយ៖ បែលហ្ស៊ិក កូឡុំប៊ី កាណាដា ព័រទុយហ្គាល់ ម៉ិកស៊ិក និងអេស្ប៉ាញ ក៏ដូចជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសមភាពយេនឌ័រនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ និងផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសមាគមច្បាប់អន្តរជាតិ (ABILA)។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាបន្តការពិភាក្សា បង្កើនការយល់ដឹង និងសម្របសម្រួលការអនុវត្តវិធានការជាក់ស្តែងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជានៅបណ្តាវេទិកា ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ត្រីឱ្យត្រូវបានទទួលស្គាល់ ធ្វើការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ និងមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងរាល់ដំណើរការ និងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ។

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ វាគ្មិននិងប្រតិភូបានផ្តោតការពិភាក្សាអំពីបទប្បញ្ញត្តិ នីតិវិធីច្បាប់បច្ចុប្បន្ន និងឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់ចំពោះការចូលរួម និងការតំណាងសមភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំង យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតទៅកាន់ស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ។ ប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសនានា និងអង្គការអន្តរជាតិត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនៅគ្រប់កម្រិត ដើម្បីបើកទូលាយឱកាស បង្កើនបណ្តាញគាំទ្រ ជំរុញតម្លាភាពក្នុងដំណើរការតែងតាំង ការបោះឆ្នោត ដំណើរការផ្តល់អំណាច និងធានាបរិយាកាសការងារដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នជាងសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ។

ការធ្វើជាអធិបតីនូវសិក្ខាសាលានេះ បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាប់លាប់របស់ វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ បង្កើនតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយម នីតិរដ្ឋ និងច្បាប់អន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអាល់ហ្សេរី ដែលក៏គ្របដណ្តប់ប្រទេសទុយនីស៊ីផងដែរ ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានសម្របសម្រួលជាមួយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសិប្បកម្មទុយនីស៊ី (UTICA) ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top