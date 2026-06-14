ព័ត៌មាន
វៀតណាមជំរុញការចូលរួមដោយសមភាពនិងមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ
សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមរបស់តំណាងមកពីប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាង ៨០ ជាអ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញ មេធាវី និងទីប្រឹក្សាច្បាប់ ដោយមានការសម្របសម្រួល និងឧបត្ថម្ភពីបេសកកម្មនៃប្រទេសចំនួនប្រាំមួយ៖ បែលហ្ស៊ិក កូឡុំប៊ី កាណាដា ព័រទុយហ្គាល់ ម៉ិកស៊ិក និងអេស្ប៉ាញ ក៏ដូចជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសមភាពយេនឌ័រនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ និងផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសមាគមច្បាប់អន្តរជាតិ (ABILA)។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាបន្តការពិភាក្សា បង្កើនការយល់ដឹង និងសម្របសម្រួលការអនុវត្តវិធានការជាក់ស្តែងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជានៅបណ្តាវេទិកា ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ត្រីឱ្យត្រូវបានទទួលស្គាល់ ធ្វើការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ និងមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងរាល់ដំណើរការ និងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ។
នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ វាគ្មិននិងប្រតិភូបានផ្តោតការពិភាក្សាអំពីបទប្បញ្ញត្តិ នីតិវិធីច្បាប់បច្ចុប្បន្ន និងឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់ចំពោះការចូលរួម និងការតំណាងសមភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំង យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតទៅកាន់ស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិ។ ប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសនានា និងអង្គការអន្តរជាតិត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនៅគ្រប់កម្រិត ដើម្បីបើកទូលាយឱកាស បង្កើនបណ្តាញគាំទ្រ ជំរុញតម្លាភាពក្នុងដំណើរការតែងតាំង ការបោះឆ្នោត ដំណើរការផ្តល់អំណាច និងធានាបរិយាកាសការងារដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នជាងសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ។
ការធ្វើជាអធិបតីនូវសិក្ខាសាលានេះ បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាប់លាប់របស់ វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ បង្កើនតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយម នីតិរដ្ឋ និងច្បាប់អន្តរជាតិ៕