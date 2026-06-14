Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជាស្ពានតភ្ជាប់រុស្ស៊ីជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

ទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមប្រចាំនៅរុស្ស៊ី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពរបស់វៀតណាមប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក ដាំង មិញ ខុយ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតថា វៀតណាមជាស្ពានតភ្ជាប់រុស្ស៊ីជាមួយអាស៊ាន។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពវៀតណាមប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក ដាំង មិញ ខុយ។ (រូបថត៖ VNA)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដាំងមិញ ខុយ បានវិភាគថា កាលពី ៣៥ ឆ្នាំមុន នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសគាំទ្ររុស្ស៊ីខ្លាំងបំផុត។ រុស៊ីជាប្រទេសដែលមានទឹកដីលាតសន្ធឹងទាំងអាស៊ី និងអឺរ៉ុប។ ដូច្នេះ មានការចូលរួមពីប្រទេសធំមួយដូចជារុស្ស៊ី តួនាទីរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពិភពលោកនឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ ក្នុងរយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វៀតណាមបានដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-អាស៊ាន និងគាំទ្រការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងស្ថាប័នអាស៊ាន។ វៀតណាមមានទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ នេះជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-អាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះ។ លើសពីនេះ នៅក្នុងអាស៊ាន វៀតណាមកំពុងអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំង និងមានសំឡេងសំខាន់ៗ។ ប្រការនោះ បញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-អាស៊ានជាវិជ្ជមាននិងស្ថាបនា ដែលត្រូវបានទាំងរុស្ស៊ី និងអាស៊ានវាយតម្លសខ្ពស់ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ទុយនីស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអាល់ហ្សេរី ដែលក៏គ្របដណ្តប់ប្រទេសទុយនីស៊ីផងដែរ ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម Hoang Duc Nhuan បានសម្របសម្រួលជាមួយសហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសិប្បកម្មទុយនីស៊ី (UTICA) ដើម្បីរៀបចំសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងអាជីវកម្មមកពីភាគីទាំងពីរ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top