ព័ត៌មាន
វៀតណាមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលរង ធនាគារកណ្តាល APEC ២០២៦
នៅក្នុងឆ្នាំ APEC ២០២៦ ដោយប្រធានបទ "ការកសាងសហគមន៍អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រកបដោយវិបុលភាពរួម" ប្រទេសចិនបានកំណត់វិស័យអាទិភាពចំនួន៤សម្រាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងដំណើរការរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC ឆ្នាំ ២០២៦ រួមមាន៖ គោលនយោបាយសារពើពន្ធគាំទ្រក្រុមគ្រួសារ; ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល; ឱកាស និងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប; និងការសន្ទនាជាមួយទេពកោសល្យហិរញ្ញវត្ថុវ័យក្មេង។ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ និងការពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រធានបទជាអាទិភាព លោក Tran Quoc Phuong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម បានគូសបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលដៅនៅឆ្នាំ ២០២៦ និងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់វៀតណាមក្នុងការកសាងគោលនយោបាយសារពើពន្ធដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារ ដោយបង្ហាញពីការត្រិះរិះ និងចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម ដោយដាក់ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាមូលដ្ឋាន បង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារជាបណ្ដើរៗ បង្កើតកម្លាំងចលករ កំណើនថ្មី តាមនោះជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយស្ថេរភាពក្នុងរយៈពេលវែង៕