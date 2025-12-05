Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចែករំលែកទិសដៅសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BRICS

តាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាម ដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល Pham The Tung បានចូលរួមសន្និសីទប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រុម BRICS ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣-៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។

អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham The Tung ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទ (រូបថត៖ VOV)

សន្និសីទនេះមានប្រធានបទ “យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ និងតំបន់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈម និងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើតឡើង”។ នេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាលើកដំបូង ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីប្រទេសសមាជិកចំនួន ២៣ និងដៃគូរបស់ BRICS អ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញ និងតំណាងនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួន។

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទ អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham The Tung បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមអនុវត្តដោយឥតឈប់ឈរនូវទស្សនៈថ្កោលទោស និងប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអំពើភេរវកម្មទាំងអស់; គាំទ្ររាល់វិធានការលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មចេញពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិ។ ពីការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់វៀតណាម អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham The Tung បានចែករំលែកវិធានការ និងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម ដើម្បីលុបបំបាត់ទាំងមូលហេតុ និងលក្ខខណ្ឌនៃអំពើភេរវកម្ម និងជ្រុលនិយមកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ រួមមាន៖ គោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គម ការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ការលើកកម្ពស់ការងារឃោសនា; ការធ្វើឱ្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប្រសើរឡើង; ការកែលម្អសមត្ថភាពកងកម្លាំងជំនាញសម្រាប់ការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម; លើកកម្ពស់សកម្មភាពសម្បូរបែបក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លើការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាមួយប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិ ក្នុងនោះមាន BRICS... ផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

