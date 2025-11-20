Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមសហភាព ACF ដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣០ នៃភាគីចូលរួមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (COP៣០) នៅទីក្រុង Belem ប្រទេសប្រេស៊ីល នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា វៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃ "សហភាពនៃបណ្តាប្រទេសដើរជួរមុខក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ" (ACF)។
គណៈប្រតិភូនៃក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានវៀតណាម ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ COP៣០។ រូបថត៖ ICD

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាព អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានវៀតណាម លោក Le Cong Thanh បានឲ្យដឹងថា ការចូលរួមសហភាព ACF ជួយលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត កៀរគរការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ បង្កើតឱកាសសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងសិក្សារៀនសូត្រពីសមាជិកដទៃទៀតក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារ។

គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃសហភាពគឺធានាថា ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានដូចជា៖ សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ សមភាព និងជីវភាពរស់នៅ ភាពធន់និងសមត្ថភាពស្តារឡើងវិញ កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន ក៏ដូចជាការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ និងជីវៈចម្រុះ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិ និងភពផែនដី៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពង្រីកនវានុវត្តន៍

នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៥ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន រដ្ឋសភាជាលើកដំបូង ដោយបើកផ្លូវសម្រាប់បរិយាកាសនវានុវត្តន៍ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងបើកចំហ ដែលនាំបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ចម្បងរបស់ប្រទេសវៀតណាម។
